A Força Tarefa de Segurança Pública do Acre, composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Polícia Penal, deflagrou nesta terça-feira, 16, a Operação PARTUM III, com a finalidade de combater facções criminosas em atuação no estado do Acre.

O trabalho policial se iniciou a partir da deflagração das Operações Policiais Partum I e Partum II, também deflagradas pela FICCO -, e identificou diversos integrantes de facção criminosa, de âmbito nacional, com atuação no estado do Acre e outros estados, a qual é responsável por extorsões, tráfico de drogas e armas, homicídios e roubos.

A operação contou com a participação de mais de 44 policiais, que cumpriram 16 mandados judiciais expedidos pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Rio Branco, sendo cinco de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão na cidade de Rio Branco.



Os investigados responderão pelos crimes de integrar organização criminosa, cuja pena é de reclusão de 3 a 8 anos, além de eventuais delitos relacionados, como o de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006) e posse irregular de armas de fogo (Lei 10.826/2003).

A operação foi chamada de “Partum” – que no latim significa criativo – em alusão à criação de diversos e inusitados apelidos atribuídos a alguns dos integrantes da facção, presos na ação policial, com o objetivo de tentar atrapalhar as investigações.

Por Assessoria/ PCAC

