Neste sábado, 14 de outubro, na cidade de Rio Branco, uma motociclista identificada como Celiane Oliveira foi vítima de um grave acidente que aconteceu na famosa Ladeira do Bola Preta.

De acordo com informações, a motociclista seguia em direção ao centro da cidade quando foi atingida por um veículo que emergiu de uma rua no meio da ladeira, resultando em uma colisão frontal com a moto de Celiane. Devido ao forte impacto, tanto a moto quanto o carro foram completamente destruídos.

O motorista do veículo que colidiu com Celiane acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que se apresentou ao local do acidente. Ao chegar, a equipe médica realizou os procedimentos necessários, uma vez que a vítima ficou gravemente ferida e quase teve sua perna amputada devido ao impacto. Em seguida, Celiane foi acompanhada para a pronta-socorro da capital.

O RB Trans esteve presente no local para cobrir o incidente.

Por AcreOnline.net

