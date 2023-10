Introduzido pela primeira vez em 2011, o Domo de Ferro é um sistema de defesa de mísseis de última geração desenvolvido por Israel.

O mundo moderno tem visto avanços tecnológicos em todos os campos, e os mecanismos de defesa não são exceção. Uma das inovações mais revolucionárias nesta área é o Domo de Ferro, um sistema de defesa de mísseis israelense que ganhou atenção mundial. Mas o que exatamente é o Domo de Ferro e como ele funciona?

O QUE É O DOMO DE FERRO?

Introduzido pela primeira vez em 2011, o Domo de Ferro é um sistema de defesa de mísseis de última geração desenvolvido por Israel. Seu principal papel? Interceptar e neutralizar foguetes de curto alcance e obuses que são disparados em direção aos centros populacionais de Israel. Dado o ambiente tumultuado no Oriente Médio, sistemas como o Domo de Ferro são fundamentais para garantir a segurança dos civis.

COMO O DOMO DE FERRO FUNCIONA?

Em sua essência, o Domo de Ferro emprega tecnologia de radar para detectar ameaças iminentes, como foguetes ou obuses. Assim que uma potencial ameaça é identificada, o radar do sistema rastreia seu movimento, atualizando sua posição em tempo real. Este monitoramento constante é crucial para a próxima etapa: a intercepção.

Se o Domo de Ferro determinar que um projétil que se aproxima é destinado a áreas povoadas, ele entra em ação imediatamente. O sistema lança um míssil interceptador, especialmente projetado para neutralizar a ameaça em pleno ar. E aqui está a parte notável: esse míssil interceptador não é apenas destinado a desviar o foguete que se aproxima. Ele é ágil e projetado para colidir diretamente com ele, neutralizando totalmente a ameaça antes que ela atinja o solo.

Além disso, o Domo de Ferro não se trata apenas de defesa – também é sobre minimizar danos colaterais. O sistema pode prever onde os destroços do foguete interceptado cairão, garantindo que os fragmentos não prejudiquem indivíduos ou propriedades abaixo.

UM HISTÓRICO IMPRESSIONANTE

As estatísticas falam por si mesmas. O Domo de Ferro tem mostrado consistentemente sua eficácia, interceptando com sucesso um grande número de projéteis direcionados às cidades israelenses.

Esse desempenho excepcional levou muitos especialistas a considerar o Domo de Ferro entre os mecanismos de defesa de mísseis mais avançados do mundo, especialmente quando se trata de enfrentar ameaças de curto alcance.

Tal feito de engenharia não surgiu do nada. O Domo de Ferro é um produto da colaboração entre o Rafael Advanced Defense Systems Ltd. de Israel e a gigante global, Raytheon Technologies Corp. A expertise combinada deles resultou em um sistema que não apenas enfrenta ameaças imediatas, mas também evolui em resposta a desafios emergentes. Pegue, por exemplo, os testes de e2021 em Guam pelas forças dos EUA. A motivação deles? Preocupações com possíveis ameaças vindas da China.

A comunidade global notou as capacidades do Domo de Ferro. No entanto, sua implantação é uma questão de tomada de decisão estratégica. Um exemplo notável foi quando o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu expressou hesitação em enviar o sistema Domo de Ferro para a Ucrânia. Sua justificativa estava baseada no medo de que o sistema pudesse inadvertidamente cair nas mãos do Irã — uma preocupação válida, dado as complexidades geopolíticas.

FALHA RECENTE

O quase perfeito sistema de defesa aérea se viu superado após uma barragem de foguetes do Hamas. Durante vários anos, o grupo terrorista Hamas tem buscado uma vulnerabilidade no sistema do Domo de Ferro. Eles têm sido bem-sucedidos nisso ao sobrecarregar o sistema com um ataque de foguetes Salvo (múltiplos foguetes lançados em um curto período de tempo), tornando difícil para o sistema de controle interceptar todos os alvos. Desta vez, mais de 5.000 foguetes foram lançados em apenas 20 minutos.

O Hamas está em constante desenvolvimento de sua tecnologia rudimentar de foguetes e, ao longo dos anos, aumentou seu alcance para cobrir as principais cidades de Israel, incluindo Tel Aviv e até mesmo Jerusalém.

Durante um conflito com o Hamas em 2012, Israel afirmou que 85% dos 400 foguetes disparados da Faixa de Gaza, direcionados a áreas civis e estratégicas, foram interceptados.

Durante o conflito de 2014, mais de 4.500 foguetes foram disparados pelo Hamas ao longo de vários dias. Mais de 800 foram interceptados e cerca de 735 foram abatidos, uma taxa de sucesso de 90%.

Portanto, apesar de ser um sistema bastante eficiente, não é infalível.

Por Lucas R./Misterios do Mundo

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram