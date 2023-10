A idosa Vilma Silva Davila, 62 anos, Jonathas Ferreira Silva, 34, um adolescente de 16 anos e um bebê de 2 meses foram vítimas de uma tentativa de homicídio, na noite desta quarta-feira (4), dentro de uma residência localizada na Rua Da Costa, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o adolescente de 16 anos estava com o bebê de 2 meses no colo, saindo de uma residência na rua Da Costa, quando foram surpreendidos por três criminosos armados e encapuzados, que chegaram gritando “É tudo 2” e mandaram o adolescente retornar com o bebê para dentro da casa.

Jonathas seria o alvo dos bandidos e, ao ver os criminosos, acabou se abaixando, mesmo assim, os bandidos efetuaram um tiro de escopeta contra a casa. O chumbo do projétil acabou acertando Vilma, Jhonatas, o adolescente e o bebê.

Jonathas foi atingido pelo caroço do chumbo nas costas, na cabeça, no braço esquerdo, na lateral do tórax e no abdômen. Vilma foi atingida na lateral do abdômen e no joelho esquerdo. O adolescente de 16 anos foi atingido no quadril direito e na perna. O bebê de 2 meses ficou com chumbo alojado na cabeça.

Após o crime, os bandidos fugiram para uma área de mata e levaram dois celulares de moradores que passavam em via pública.

Vizinhos que ouviram o tiro ajudaram a família acionando a polícia e ambulâncias. As vítimas ainda foram colocadas dentro de um automóvel e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade do Povo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou três ambulâncias, sendo duas de suporte avançado e uma de suporte básico, para dar continuidade aos atendimentos e transferir as quatro vítimas da UPA para o pronto-socorro de Rio Branco. Jhonatas, Vilma e o adolescente de 16 anos estão em estado de saúde estável. Porém, o bebê de 2 meses foi entubado às pressas e está em estado de saúde grave.

Policiais militares do 2° Batalhão colheram as informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Por Ithamar Souza Na Hora da Noticia

