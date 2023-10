O ocorrido aconteceu na manhã do último domingo (01) no Balneário Cachoeira do Abraão, situado no município de Porto Acre, km 32 sentido Rio Branco, local muito frequentado por famílias acreanas.

O jovem identificado como Cauã Ricardo Nascimento Silva, de 19 anos, que era morador do Loteamento Novo Horizonte, parte alta da capital Rio Branco, participava de um momento de lazer em companhia de familiares e amigos no balneário.

Em um dado momento, Cauã resolveu ir até o meio da cachoeira, onde a correnteza é muito forte, e, foi nesse momento que o jovem escorregou no meio das pedras e caiu. Familiares e amigos que também estavam com no local disseram que ele, provavelmente, teria batido a cabeça nas pedras.

Cauã afundou nas águas barrentas do Rio Acre e desapareceu. Foram momentos de pânico, relatou um dos amigos que estavam com ele.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, e uma equipe de mergulhadores chegou ao local ainda no domingo.

Várias buscas foram feitas até o início da noite de domingo, mas os mergulhadores não encontraram o corpo.

Já na manhã desta segunda-feira (02), os bombeiros retomaram as buscas, mas até às 10 horas da manhã, o rapaz não tinha sido encontrado. Várias pessoas ajudam nas buscas.

Cauã estava com o pai, que encontra-se muito abalado, já que o jovem era uma pessoa alegre e querida por todos.

Os bombeiros alertam que os banhistas tenham o maior cuidado, pois o local tem uma profundidade de mais de 10 metros.

As buscas continuam.

Por Contil Net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram