O Instituto Federal do Acre (Ifac) está com inscrições abertas no Processo Seletivo 2024.1 para cursos técnicos integrados e subsequentes ao ensino médio. Uma das novidades é a oferta do curso técnico integrado em Comércio, que vai abrir a primeira turma no Campus Tarauacá. O curso é voltado a jovens que estão terminando o fundamental ou aqueles com até 17 anos que já concluíram o ensino fundamental.

O curso técnico integrado ao ensino médio em Comércio visa formar profissionais com competências e habilidades para executar funções comerciais, atuando no planejamento, organização, execução e acompanhamento de atividades em organizações comerciais, com criticidade, visão sistêmica e foco em resultados sustentáveis, visando contribuir para o desenvolvimento local e regional.

O campo de atuação profissional do técnico em Comércio é bastante diversificado, como em funções operacionais, administrativas ou comerciais em empresas e organizações públicas e privadas, com atuação em marketing, gestão de pessoas, logística, finanças e produção.

Além das disciplinas comuns do ensino médio, o estudante do técnico em Comércio no Ifac terá disciplinas de Fundamentos de Administração, de Economia, Gestão de Pessoas, Legislação Aplicada ao Comércio, Noções de Contabilidade, Contabilidade Tributária, Empreendedorismo, Associativismo e Cooperativismo, Logística, Marketing, Planejamento e Administração de Varejo, Comunicação integrada e Técnicas de vendas, entre outras.

Conforme explica o diretor geral do Ifac Campus Tarauacá, Denis Tomio, um dos objetivos do curso técnico em Comércio é desenvolver pequenos e médios negócios na região.

“Aqui em Tarauacá e na região temos uma grande quantidade de pequenos e médios comércios de diversos segmentos como alimentação e vestuário. São pequenos comércios que as pessoas abrem e muitas vezes esses comerciantes não têm sucesso por falta de conhecimento. O curso vem pra suprir isso. Os alunos do curso serão preparados para lidar desde o cliente, até organização de estoque, gestão de pessoas, formação de preços e inclusive marketing digital e vendas on-line. Além disso, o curso também é focado no empreendedorismo.”

O gestor acrescenta que a expectativa com o curso é alta. “É um curso que vem sendo pensado há algum tempo para o Campus Tarauacá e não abrimos antes em razão da pandemia”, argumenta.

O diretor do Campus também destaca que há uma grande procura de comerciantes, empresários e até indústrias da região por indicação de técnicos formados no Ifac.

Inscrições abertas! – O Campus Tarauacá está ofertando 40 vagas para o curso técnico integrado em Comércio e para concorrer é preciso realizar a inscriçção pela internet, até o dia 10 de outubro.

Inscreva-se aqui: https://selecoes.ifac.edu.br/

No ato da inscrição, é necessário informar as notas do candidato do 6º ao 8º ano, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, constantes no histórico escolar do ensino fundamental.

Acesse o edital dos cursos técnicos integrados ao ensino médio

Acesse o edital dos cursos técnicos subsequentes ao ensino médio

Além do novo curso técnico integrado em Comércio, o Ifac está com vagas abertas para o ensino médio nos cursos de Agricultura, Florestas e Administração.

Também tem oportunidade para as pessoas que já concluíram o ensino médio e desejam continuar os estudos em um curso técnico. O Campus Tarauacá tem vagas no curso técnico subsequente em Administração, com aulas no período noturno. Os cursos do Ifac são públicos, gratuitos e presenciais.

