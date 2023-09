No último final de semana, 23 e 24, o governo do Estado promoveu um mutirão de cirurgias com o objetivo de reduzir o tempo de espera e diminuir as filas reprimidas na área da saúde. A ação é realizada pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) e aconteceu nos municípios de Plácido de Castro, Senador Guiomard e Cruzeiro do Sul, como parte do Programa Opera Acre.

Em Plácido de Castro, 17 pacientes, a maioria crianças, passaram por cirurgias gerais. Simultaneamente, em Senador Guiomard, dez pacientes foram submetidos a cirurgias de hemorroidas e fístulas. Além disso, em Cruzeiro do Sul, procedimentos mais complexos, como histerectomia vaginal e períneoplastia, estão sendo realizados pelo Opera Acre.



A chefe da Regulação de Cirurgias da Sesacre, Shirley Nascimento, destacou a importância do programa: “O Opera Acre está em pleno vapor, descentralizando o serviço, tirando de dentro da cidade e operando nos municípios, melhorando assim a qualidade de vida dos atendidos. O paciente não precisa mais se deslocar para Rio Branco, muitas vezes sem ter onde ficar. Desde o início do projeto, estamos fazendo cirurgias no interior”.

Atualmente a demanda de cirurgia geral em Plácido de Castro é zero. Shirley Nascimento explica que foram realizadas na última quinta-feira, 21, consultas para 30 pacientes dos municípios de Capixaba, Acrelândia e Plácido de Castro, e 17 deles foram diagnosticados para realização do procedimento cirúrgico.



“Hoje, a equipe está operando esses pacientes simultaneamente. Continuamos operando em Senador Guiomard todas às terças-feiras, cirurgias de laqueaduras, e todos os sábados cirurgias de proctologia (hemorroidas e fístulas). Também em Cruzeiro do Sul, as cirurgias estão sendo realizadas em todas as terças, quintas e sábados, uma média de 15 pacientes por semana em cirurgias ginecológicas pelo Opera Acre,” completou a chefe da Regulação de Cirurgias.

O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, reforçou o compromisso do governo em melhorar o acesso à saúde: “Este mutirão é uma demonstração do nosso empenho em reduzir as filas de espera e garantir que os pacientes recebam o atendimento necessário o mais rápido possível. O Programa Opera Acre tem sido fundamental para descentralizar os serviços de saúde e promover a qualidade de vida dos cidadãos acreanos”.

Por Luana Lima- Agência de notícias do Acre

Fotos: Ascom/Sesacre

