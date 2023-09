Na noite da última terça-feira (19) no ramal Bigode, na zona rural do municipio de Acrelândia no AC.

Um senhor de idade ainda não indentificado, foi atacado covardemente a pauladas nas costas e na cabeça no ramal conhecido por ramal do bigode no interior do Acre, ao lado de seu corpo foi encontrado uma faca, devido aos ferimentos graves o idoso não resistiu e foi a obito no local.

Por AcreOnline.net

