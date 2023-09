Após ser cobrado por torcedor do Flamengo, vice de futebol Marcos Braz agride homem em shopping. Após confusão, foi retirado por segurança

Em meio à crise do Flamengo, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, se envolveu em uma briga com um torcedor, nesta terça-feira (19), em um shopping na Zona Oeste do Rio. De acordo com vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o dirigente e seu segurança envolvidos na briga em frente a uma das lojas. O profissional afirmou, ao jornalista Venê Casagrande, que estava ao lado de três meninas, uma delas sua filha, e que foi agredido verbalmente no início da confusão.

“Eu estava com três meninas (uma filha de Braz, que completa 15 anos nesta quarta-feira) comprando um presente para a minha filha. E o cara começou a me agredir verbalmente. Um absurdo”, disse Marcos Braz.



Por outro lado, o torcedor alegou que apenas gritou para o dirigente deixar o clube carioca e foi atacado quando se virou para andar pelo local. Ainda de acordo com o rubro-negro, o profissional o mordeu, assim como foi agredido pelo segurança.

“Eu vi ele dentro da loja da Pandora. Só gritei para ele sair do Flamengo. Quando virei de costas e fui andando. Quando eu vi, ele correu atrás de mim. Ele e o segurança dele me agrediram. E ele me mordeu também.”, ressaltou o torcedor em conversa com o jornalista Venê Casagrande.

Vale destacar que a confusão aconteceu por volta das 17h em um dos corredores do Barra Shopping, na zona Oeste do Rio de Janeiro.

CRISE RUBRO-NEGRA ESQUENTA

Após o revés no jogo de ida da Copa do Brasil para o São Paulo, a crise do Flamengo esquentou de vez. Durante a partida, a torcida proferiu xingamentos ao presidente Rodolfo Landim e ao vice-presidente de futebol Marcos Braz e mostraram todo descontentamento pelos resultados ao longo da temporada.

Com o resultado, os comandados de Jorge Sampaoli necessitam vencer no Morumbi para buscar o título diante do Tricolor Paulista. Arrascaeta e Luís Araújo desfalcaram a equipe no jogo de ida, porém a tendência estejam entre os relacionados no domingo. Ambos irão no “sacrifício” para disputar o segundo jogo da final da Copa do Brasil.

Antes disso, o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (20), para medir forças com o Goiás, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto, aliás, está marcado para às 19h, no Estádio Hailé Pinheiro, da Serrinha.

