Na madrugada do dia 19, a Polícia Civil de Assis Brasil sob coordenação do delegado Lucas Vianna, agiu de forma eficiente ao prender em flagrante L. da S. M., um indivíduo de 20 anos de idade, por suspeita de ter furtado uma motocicleta Honda NXS 160 Bros. O incidente ocorreu no Ramal da Pedreira, KM 02, Chácara Nova Esperança.

A ação teve início quando a vítima relatou o furto de sua motocicleta, acionando imediatamente as autoridades. A Polícia Civil iniciou uma investigação minuciosa que levou à localização do suposto autor do crime. Surpreendentemente, o veículo furtado foi encontrado escondido em uma área de mata.

O suspeito, ao ser confrontado pelas autoridades, confessou sua participação no delito. Diante das evidências, L. da S. M. foi colocado à disposição da justiça para que possa responder pelos seus atos perante a lei. A motocicleta foi devidamente restituída à vítima, encerrando assim mais um caso de sucesso na atuação da Polícia Civil de Assis Brasil.

Por Alexandre Lima/ O Alto Acre

