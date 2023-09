São 17 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva, distribuídas entre os municípios do estado

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) ampliou a chance de estudantes do interior do Acre de estagiarem no Poder Judiciário. Está aberto o processo seletivo para a contratação de 17 estagiários de pós-graduação. Conforme o edital n.°01/2023, são 17 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva, distribuídas entre os municípios do estado.

As inscrições são on-line e ocorrem até o dia 26 setembro (terça-feira), às 23h59min, através do site da Universidade Patativa do Assaré. Poderá participar do processo seletivo os estudantes matriculados e cursando pós-graduação nas áreas de: Arquitetura, Serviço Social, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Fisioterapia, Marketing e Publicidade, Pedagogia, Psicologia e Sistema de Informação.

Será desclassificado do processo seletivo, os candidatos que realizarem inúmeras inscrições, informar diferentes e-mails e cadastrar o nome incompleto, apelido ou fictício no registro; candidatas e candidatos transgênero que desejem atendimento pelo nome social e não possuem os documentos retificados, podem solicitar no endereço: [email protected].

A seleção ocorre em etapa única, por meio de uma prova on-line de caráter eliminatório e classificatório, com 40 questões objetivas de múltipla escolha. Conforme o cronograma do edital, a avaliação estará disponível no sistema de 00h às 23h59min (horário de Brasília) do dia 1 outubro (domingo).

Os candidatos admitidos terão contrato de 12 meses, podendo ser prorrogado, e receberão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 2 mil, mais vale-transporte e jornada de trabalho de seis horas diárias. Durante a vigência do estágio, os estudantes vão desempenhar atividades que aprimorem seus conhecimentos e habilidades.

Para a desembargadora-presidente do TJAC, Regina Ferrari, a presença desses novos estagiários é uma oportunidade de troca e fortalecimento da comunidade acadêmica acreana. “Acredito firmemente que investir na formação de estagiários é um investimento no futuro da justiça no Acre. Esses jovens talentos terão a oportunidade de adquirir experiência prática, desenvolver habilidades jurídicas e contribuir para a construção de um sistema judiciário mais eficiente e eficaz”, frisou.

Vagas imediatas

Diferentemente dos últimos editais, o processo seletivo de estagiários de 2023 busca acadêmicos de todos os municípios acreanos. Nesse primeiro momento, há vagas imediatas para as comarcas de: Cruzeiro do Sul, Feijó, Rio Branco, Sena Madureira e Tarauacá. E formação de cadastro de reserva para as demais cidades do estado.

Regina Ferrari se demonstra contente por sua administração propiciar um processo seletivo que contemple todos os municípios. “O Tribunal de Justiça do Acre demonstra seu compromisso em promover a formação de profissionais capacitados e engajados na busca pela justiça. Os estagiários desempenham um papel fundamental no funcionamento do sistema judiciário, auxiliando magistrados e servidores em suas tarefas diárias”, disse a desembargadora.

A Diretora de Gestão de Pessoas (Dipes), Iriá França, reforça o convite a todos, mas principalmente aos acadêmicos de pós-graduação do interior do estado. “O Tribunal de Justiça informa que estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estagiário de pós-graduação. Inscrições até vinte e seis de setembro. Vagas e cadastros de reserva para todo o estado do Acre. Não percam! Inscrições e demais informações no nosso site”, ressaltou.

Para ter acesso ao Edital n.°01/2023, clique aqui

