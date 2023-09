As inscrições para o Prêmio de Comunicação do Governo do Estado do Acre – Giovanni Acioly se iniciam no dia 25 de outubro, estendendo-se até 6 de novembro. Realizado pela Secretaria de Comunicação (Secom), o prêmio visa estimular e valorizar a produção jornalística, premiando os melhores trabalhos veiculados na imprensa ou em plataformas digitais acreanas.

Para participar, é necessário que os trabalhos jornalísticos inscritos envolvam ações de governo e sejam de interesse e relevância para a sociedade acreana, em suas mais diversas áreas, como saúde, educação, cultura, cidadania, segurança pública, transporte, gestão pública, agricultura, esporte, direitos humanos, turismo, comunicação, produção, meio ambiente e ações sociais.

A secretária de Comunicação, Nayara Lessa, convida os profissionais da área para que realizem suas inscrições, façam matérias e participem, para reconhecer publicamente os profissionais que têm divulgado, no dia a dia, as boas ações do governo do Estado.

“Esse prêmio é uma iniciativa que visa primeiramente valorizar os profissionais da Comunicação, para que obtenham reconhecimento pelas suas produções e, agregado a isso, promover uma ampla divulgação das ações positivas de governo”, frisa Nayara.

Podem se inscrever no prêmio profissionais jornalistas, radialistas, blogueiros, youtubers (desde que seus trabalhos atendam aos pré-requisitos regulamentares) e repórteres de um modo geral. Poderão ser inscritas as reportagens publicadas nos veículos de comunicação do Estado do Acre (jornais, rádios, telejornais, sites, portais etc) veiculadas entre os dias 1º de janeiro e 20 de outubro de 2023.

De acordo com o regulamento do prêmio, os trabalhos serão avaliados pelo grau de conexão da pauta com os critérios de promoção à cidadania, relevância da pauta escolhida no contexto regional, originalidade na abordagem apresentada e apuro técnico na produção do material. Os vencedores de cada categoria serão os trabalhos com maior pontuação.

Premiações

O concurso vai pagar um total de R$ 87 mil em prêmios.

1º lugar – R$ 15 mil (para o 1º colocado de cada categoria, exceto Revelação)

2º lugar – R$ 5 mil (para o 2º colocado de cada categoria, exceto Revelação)

Na categoria Revelação:

1º lugar – R$ 5 mil

2º lugar – R$ 2 mil

Etapas

1ª Etapa – Pré-Seleção: de 7 a 16 de novembro de 2023

2ª Etapa – Avaliação do júri: de 17 a 28 de novembro de 2023

3ª Etapa – Premiação: 30 de novembro de 2023

Confira aqui o regulamento:

Instrucao-Normativa-SECOM-No-2

A cerimônia de premiação será realizada em 30 de novembro, em local indicado pela comissão organizadora e divulgado nas redes sociais da Agência de Notícias do Acre, vinculada à Secretaria de Estado de Comunicação. Os trabalhos devem ser enviados pela internet. Logo após o preenchimento da ficha de inscrição com os dados pessoais, é preciso preencher os dados das reportagens e anexar os links e arquivos solicitados.

Inscrições: das 8h (horário local) do dia 25 de outubro até as 17h do dia 6 de novembro de 2023. Mais Informações podem ser obtidas via e-mail [email protected].

Por Carolina Torres Agência de Noticias do Acre

Foto: Diego Gurgel/Secom

