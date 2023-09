Descubra quantos planetas existem no universo, mergulhe na vastidão cósmica e entenda as técnicas que os astrônomos usam na busca.

Imagine-se à beira de um vasto oceano, tentando contar cada peixe que habita suas profundezas. Parece impossível, não é? Agora, multiplique essa desafio por alguns bilhões de vezes, e você começará a entender a tarefa que os astrônomos enfrentam ao se perguntar: Quantos planetas existem no universo?

O espaço, descobrimos, não é apenas grande – é inimaginavelmente vasto. Pense na nossa galáxia, a Via Láctea, cintilando com cerca de 100 bilhões de estrelas. Se considerarmos cada estrela como uma cidade, imagine tentar contar o número de pessoas em cada cidade sem a ajuda da internet. Esse é o tipo de desafio que astrônomos como Mark Popinchalk, do Museu Americano de História Natural de Nova York, enfrentam. Mas, em vez de pessoas, eles contam planetas.

Então, vamos mergulhar neste oceano cósmico e embarcar em uma jornada para entender a imensa escala do nosso universo e o número de planetas que ele pode abrigar.

A VIA LÁCTEA: NOSSA CASA GALÁCTICA

Começamos aqui, no nosso próprio quintal galáctico. Astrônomos já descobriram 5.502 exoplanetas (planetas fora do nosso sistema solar) na Via Láctea. Se adicionarmos nossos oito vizinhos familiares (desculpe, Plutão, você ainda é um planeta anão), temos um total de 5.510 planetas conhecidos. Mas lembre-se, isso é apenas em nossa galáxia.

Aqui, as coisas ficam ainda mais fascinantes. Popinchalk sugere que provavelmente existe um planeta para cada estrela em nossa galáxia. Então, se temos 100 bilhões de estrelas, poderíamos ter um número semelhante de planetas. No entanto, é apenas uma estimativa. Determinar um número exato é como tentar contar os peixes no oceano um por um – uma tarefa monumental.

AS TÉCNICAS: COMO CONTAMOS OS PLANETAS?

Os astrônomos têm seus métodos. Eles não procuram diretamente pelos planetas, que muitas vezes são muito tênues e distantes. Em vez disso, observam as estrelas. O telescópio espacial Kepler, por exemplo, usa o método de trânsito. Ele observa as pequenas quedas na luz estelar quando um planeta passa em frente à sua estrela hospedeira. Outra técnica, o método de velocidade radial, detecta a puxada gravitacional que um planeta exerce sobre sua estrela, fazendo-a oscilar ligeiramente.

Mas e os planetas além da Via Láctea? Esses possíveis “extroplanetas” são ainda mais difíceis de detectar. Eles são tão distantes que são quase impossíveis de ver. No entanto, uma técnica chamada microlente oferece uma esperança. Yoni Brande, astrônomo da Universidade de Kansas, explica que planetas de microlente são encontrados quando suas estrelas hospedeiras dobram a luz de estrelas distantes atrás delas. Essa dobra cria um efeito de lente, e a massa do planeta adiciona um pequeno blip detectável nessa luz lentejada.

O UNIVERSO: UM MAR DE GALÁXIAS E PLANETAS

Agora, vamos ampliar ainda mais nossa visão. Se a Via Láctea é apenas uma entre potencialmente trilhões de galáxias, cada uma repleta de bilhões de estrelas e, por extensão, bilhões de planetas, os números rapidamente se tornam astronômicos – literalmente. Popinchalk oferece uma estimativa impressionante: Se nossa galáxia tem cerca de 100 bilhões de planetas e existem um trilhão de outras galáxias, cada uma com um número semelhante de planetas, estamos falando de impressionantes 100 sextilhões de planetas no universo. Isso é um número com 23 zeros!

Com um número tão vasto de planetas, é tentador pensar que pelo menos um deles, em algum lugar lá fora, deve abrigar vida. Mas o universo guarda bem seus segredos. Embora possamos estimar o número de planetas, entender a raridade da vida e as condições necessárias para ela ainda é um mistério.

OLHANDO PARA O FUTURO: A BUSCA POR VIDA

A questão da vida em outros lugares do universo capturou a imaginação humana por séculos. E, enquanto fizemos progressos significativos na compreensão do nosso bairro cósmico, a busca por vida continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos. Brande, no entanto, nos dá esperança. A próxima geração de telescópios espaciais focados em exoplanetas, como o Observatório de Mundos Habitáveis, pode em breve nos dar uma imagem mais clara.

Em conclusão, ao perguntarmos “Quantos planetas existem no universo?”, não estamos apenas buscando um número. Estamos embarcando em uma jornada de descoberta, curiosidade e admiração. O universo, com sua vastidão e mistérios, nos convida a explorar, aprender e sonhar. E, embora talvez não saibamos o número exato de planetas por aí, a jornada em busca de respostas é um testemunho do espírito humano indomável, sempre alcançando as estrelas.

