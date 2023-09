Na tarde desta sexta-feira, 01/09/2023, a guarnição da Base Rodoviária foi acionada para uma averiguação de uma motocicleta roubada que estaria abandonada em uma residência da Estrada Nova Olinda. Ao chegar no local foi realizada consulta eletrônica e constatado que a motocicleta Honda/CG 150 Sport, de cor preta, havia sido furtada em Rodrigues Alves.

O solicitante e pai do autor informou que seu filho, o senhor M.S.C.S., de 26 anos, estava em posse do veículo e foi até seu local de trabalho pedir dinheiro para colocar combustível e ao ouvir que a polícia iria chegar no local se deslocou em direção ao centro de Cruzeiro do Sul.

Após rondas pelas proximidades o autor foi localizado no bairro do Divisor e lhe foi dado voz de prisão, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Ressalta-se que o autor costuma furtar objetos das residências de pessoas da comunidade Nova Olinda e que a motocicleta recuperada se encontrava totalmente alterada com peças de outros veículos.

Por Assessoria PMAC

