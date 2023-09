A janela de transferências para os campeonatos nacionais do primeiro escalão do futebol europeu, como Inglês, Italiano, Espanhol, Alemão e Francês, já fechou. Desde a noite de ontem, os clubes que disputam essas competições estão proibidos de contratar jogadores que já estejam no elenco de outras equipes.

Mas, para a sorte de vários atletas conhecidos que já passaram por grandes clubes, vestiram a camisa de suas seleções e conquistaram títulos importantes ao longo da carreira, há uma brecha que permite a chegada de reforços que estejam sem contrato mesmo nesse período pós-Mercado da Bola.

O “Blog do Rafael Reis” apresenta abaixo sete jogadores famosos que podem se beneficiar dessa regra. Afinal, a janela de transferências chegou ao fim, mas eles continuam desempregados.

SERGIO RAMOS

Zagueiro, espanhol, 37 anos



Colecionador de títulos com a camisa do Real Madrid (22, sendo quatro deles da Liga dos Campeões da Europa), o ex-capitão espanhol se recusou a renovar com o Paris Saint-Germain e passou os últimos meses tentando costurar um acordo financeiro com o Sevilla, clube que o revelou. Até mesmo times brasileiros chegaram a ser apontados como seu próximo destino.

EDEN HAZARD

Meia-atacante, belga, 32 anos



Um dos maiores nomes da história do futebol da Bélgica, o ex-Chelsea e Real Madrid foi sondado nesta janela por equipes dos Estados Unidos, da Arábia Saudita e até pelo Botafogo, mas preferiu não abrir negociações com nenhuma delas. O motivo dessas recusas seria que Hazard está pensando seriamente em antecipar a aposentadoria e não voltar mais aos gramados.

DAVID DE GEA

Goleiro, espanhol, 32 anos

Dono da meta do Manchester United durante mais de uma década, o espanhol deixou Old Trafford porque não concordou com uma redução salarial no seu contrato que estava em vigor. Nas últimas semanas, De Gea foi especulado como possível reforço de Real Madrid e Bayern de Munique, mas os dois clubes optaram por outras alternativas para suprir a carência na posição.

PAPU GÓMEZ

Meia-atacante, argentino, 35 anos

Campeão da Copa-2022 com a seleção argentina, o meia-atacante anunciou a rescisão do seu contrato com o Sevilla ontem, justamente no último dia da janela de transferências. Essa pode ser uma boa notícia para o futebol brasileiro, já que o nome de Papu tem sido bastante comentado por aqui (especialmente no Vasco).

ANDRÉ AYEW

Meia-atacante, ganense, 33 anos



Filho de Abedi Pelé, um dos maiores nomes da história do futebol africano, Ayew tem mais de 100 jogos pela seleção de Gana e esteve em três Copas do Mundo. Seu último contrato foi com o Nottingham Forest, time da elite da Inglaterra que ele defendeu em apenas 13 partidas no primeiro semestre deste ano.

JUAN MATA

Meia-atacante, espanhol, 35 anos



Passou oito temporadas (a maior parte delas, completamente esquecido no banco de reservas) no Manchester United antes de jogar por um ano no Galatasaray. Como não empolgou na Turquia, não teve o contrato renovado e nem atraiu o interesse mais pesado de nenhum outro time minimamente interessante.

Por Rafael ReisColunista do UOL

