O Corinthians teve mais sorte do que juízo na noite desta terça-feira (29) para se classificar à semifinal da Copa Sul-Americana. No Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, o Timão perdeu para o Estudiantes por 1 a 0 no tempo normal, mas levou a melhor nos pênaltis.

Na semana passada, no jogo de ida das quartas de final, o Corinthians havia vencido por 1 a 0, em Itaquera. O placar agregado em 1 a 1 levou a decisão para os pênaltis, que terminou com a vitória do Timão por 3 a 2. Ao todo, o Estudiantes acertou seis bolas na trave: quatro no tempo normal e duas nos pênaltis.

Agora, o Corinthians encara quem passar de Fortaleza e América-MG, que se enfrentam na quinta-feira (31), na Arena Castelão. Em Belo Horizonte (MG), o Leão do Pici ganhou por 3 a 1.

Ficou no lucro

A vantagem do Corinthians foi por água abaixo logo no primeiro minuto. Mauro Méndez ficou com a sobra na marca do pênalti e finalizou. A bola desviou em Lucas Veríssimo e saiu do alcance de Cássio, que evitou o segundo do Estudiantes na sequência ao espalmar chute de Rollheiser.

O Timão estava totalmente perdido e não ameaçou Andújar em nenhum momento, escapando de uma goleada no primeiro tempo. Benedetti e Rollheiser, por exemplo, acertaram a trave. O camisa 10 do Estudiantes ainda exigiu boa defesa de Cássio em finalização de fora da área.

Que pressão

Embora Luxemburgo tenha feito duas mudanças no intervalo – Yuri Alberto e Wesley nos lugares de Romero e Ruan Oliveira -, o panorama não mudou no segundo tempo. O Estudiantes seguiu rondando a área do Corinthians, que não conseguia criar jogadas ofensivas e era dominado.

Rollheiser e Ascacíbar só não marcaram porque as finalizações explodiram na trave de Cássio. O segundo gol do Estudiantes parecia questão de tempo, mas não saiu porque o goleiro do Corinthians trabalhou bastante. A vitória simples dos argentinos levou a decisão para os pênaltis. Melhor para o Timão, que venceu por 3 a 2.

Disputa por pênaltis

O Corinthians contou mais uma vez com Cássio, que defendeu a cobrança de Rollheiser, e viu Lollo e Ascacíbar pararem no travessão. Sosa e Méndez marcaram para o Estudiantes. Já Giuliano foi o único que errou a cobrança para o Timão, enquanto Fábio Santos, Fausto Vera e Matías Rojas converteram os pênaltis.

ESTUDIANTES-ARG 1 (2) x (3) 0 CORINTHIANS

R7

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram