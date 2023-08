Acidente grave ocorrido na Avenida Amazonas em Epitaciolândia, deixou o motociclista e sua esposa que estava na garupa feridos, após se envolverem em um acidente no início da tarde da última terça-feira, dia 29, na cidade de Epitaciolândia, na fronteira do Acre.

O casal; Anízio Braga da Silva, de 65 anos e Carolina Carrilho Valdivino, de 30 anos, receberam os primeiros atendimentos no local do acidente por equipes do Serviço de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -SAMU, e em seguida foram levados para o hospital regional Raimundo Chaar.

De acordo com populares que presenciaram o acidente, motociclista bateu na traseira do caminhão.

A moto ficou totalmente destruída e devido a forte pancada no veiculo, o homem ficou com vários ferimentos nas pernas, braços e cabeça. A mulher sofreu um ferimento no joelho e braços.

Ambos receberam atendimento no hospital de Brasileia. A Policia Militar foi no local juntamente com o Corpo de Bombeiros, mas, as vítimas já haviam recebido atendimentos.

O motorista do caminhão foi ouvido pela Policia Militar sobre o acidente que aconteceu no início da tarde desta terça-feira (29), em Epitaciolândia.

Por Alexandre Lima- alto acre e fotos

