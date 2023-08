O governo do Acre, por intermédio, da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), realizou nesta segunda-feira, 28, um curso de fotografia digital com o fotojornalista Marcos Vicentti, a atividade aconteceu nesta segunda-feira no Auditório do Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), em Cruzeiro do Sul.

O curso foi voltado para os profissionais da imprensa e assessores que atuam no Vale do Juruá, mas também foi aberto para profissionais de outras secretarias. Na oportunidade, dois policiais militares participaram do curso e poderão utilizar os ensinamentos adquiridos em suas atividades laborais em prol da Polícia Militar.

PMAC

