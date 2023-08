Em uma era em que avanços médicos prometem vencer até as doenças mais complexas, um olhar retrospectivo às escrituras antigas revela que muitas enfermidades nos acompanham há milênios. Tão intrigante quanto misteriosa, a Bíblia oferece uma antologia abrangente de doenças, suas supostas origens e até curas milagrosas. Este artigo desvenda o enigma em torno das doenças na Bíblia, esclarecendo como os antigos percebiam essas aflições e como muitas ainda afligem a humanidade hoje.

A Conexão Teológica: Doenças e Ira Divina

Tradicionalmente, a Bíblia frequentemente associa doenças à ira ou punição divina. O Livro do Êxodo afirma que, quando Yahweh quer disciplinar a humanidade, ele utiliza doenças como instrumentos da sua vontade. Nossos ancestrais interpretavam pragas e doenças generalizadas principalmente como manifestações do desagrado divino.

Entretanto, essa perspectiva teológica não é unilateral. No Livro de Jó, Jó sofre mesmo sendo um homem justo e sem pecados. Esta narrativa destaca que as doenças também podem ser vistas como provações ou até ataques inimigos, e não apenas como consequências do pecado.

Hanseníase (lepra): A Doença Mais Comum na Bíblia

A hanseníase surge como a doença mais frequentemente discutida nos textos bíblicos. Causada pela bactéria Mycobacterium leprae, um cientista norueguês, G.A. Hansen, a identificou pela primeira vez. Embora comumente associada a deformidades da pele, seu aspecto mais perigoso está nos efeitos neurológicos. A bactéria danifica os nervos, causando perda irreversível de sensibilidade e mobilidade.

Mateus 8:2-3: “E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero; sê limpo. E logo ficou purificado da lepra.”

Epilepsia: O “Lunático” Bíblico

Doenças como epilepsia e outros distúrbios convulsivos também são mencionados na Bíblia, frequentemente rotulados como condições de ser “lunático”. O termo, agora considerado pejorativo, era usado para descrever uma ampla gama de distúrbios. Em um trecho de Mateus, um homem implora a Jesus para curar seu filho “lunático” que frequentemente cai no fogo e na água, indicando crises epiléticas.

Mateus 17:14-15: “E, quando chegaram ao pé da multidão, aproximou-se dele um homem, pondo-se de joelhos diante dele, E dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre miseravelmente; pois muitas vezes cai no fogo, e muitas vezes na água.”

Disenteria: Antigos Problemas de Contaminação

A disenteria, uma doença caracterizada por dor abdominal e diarreia com sangue, provavelmente afligia a Palestina de Jesus devido à falta de refrigeração e à má higiene. Pesquisas recentes até encontraram evidências de parasitas intestinais em banheiros antigos de Jerusalém, datados dos séculos 6 e 7 a.C.

Febre: O Antigo Sinal de Doença

A febre, frequentemente referida simbolicamente como “queimação,” é outra doença comum descrita na Bíblia. Ela serve como um sinal clínico relacionado ao aumento da temperatura corporal e é indicativa de várias doenças infecciosas e inflamatórias. Personagens bíblicos como a sogra de Simão Pedro foram descritos como sendo curados de febres por Jesus.

Deuteronômio 28:22: “O Senhor te ferirá com a tísica, e com a febre, e com a inflamação, e com o calor ardente, e com a secura, e com a ferrugem, e com o crestamento, que te perseguirão até te consumirem.”

Sarna e Tuberculose: Outras Menções Notáveis

A sarna, causada pelo ácaro microscópico Sarcoptes scabiei, é mencionada no contexto de punições divinas em Deuteronômio. Enquanto isso, a tuberculose, uma doença infecciosa causada por Mycobacterium tuberculosis, ainda figura como a 13ª principal causa de morte por doenças infecciosas hoje.

Deuteronômio 28:27: “O Senhor te ferirá com as chagas do Egito, e com tumores, e com sarna, e com coceira, de que não possas ser curado.”

Jó 2:7: “Então Satanás saiu da presença do Senhor, e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até ao alto da cabeça.”

Jesus Cristo: O Médico Curador

O Novo Testamento descreve vividamente milagres realizados por Jesus, muitos dos quais envolviam a cura de doenças. As enfermidades variavam de cegueira e hanseníase a condições mais obscuras, como um fluxo de sangue, sofrido por uma mulher que havia sido ostracizada por doze anos. Segundo os Evangelhos, sua fé em tocar a veste de Jesus levou à sua cura imediata.

Conclusões: O Legado Bíblico de Doenças

Mesmo após séculos, muitas das doenças na Bíblia continuam a afligir a humanidade. Embora as implicações teológicas possam variar com base em crenças individuais, as realidades biológicas são demasiado familiares. A ciência médica fez avanços notáveis, mas ao enfrentarmos as enfermidades que nos atormentam há milênios, uma revisitação a esses textos antigos nos lembra da natureza duradoura do sofrimento humano e, talvez, da busca eterna por cura.

Portanto, da próxima vez que você buscar um remédio ou vacina moderna, lembre-se de que as histórias de doenças na Bíblia servem como testemunhos da relação atemporal entre a humanidade e a doença — às vezes como punição, às vezes como prova, mas sempre como um desafio a ser superado.

Por Lucas R. Misterios do Mundo

