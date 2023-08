Uma guarnição apreendeu uma motocicleta Honda Cg 160 smart de cor cinza, na tarde dessa quinta-feira, 24 no ramal da Zezé no Belo Jardim II.

A guarnição foi acionada pelo COPOM para atendimento de ocorrência de roubo e, ao chegarem no local encontraram a vítima que passou as características dos autores e contou que foi abordado por dois indivíduos, um deles de posse de uma faca (arma branca) subtraíram seu celular e que os mesmo estavam em uma motocicleta cinza.

Os militares foram informados também pela vitória que seu celular tinha rastreador GPS e, seguiram a localização do smartphone que deu localização no centro da cidade, e abordaram um homem com o celular roubado e que o mesmo confessou que participou do roubo.

Pra surpresa dos militares a motocicleta usada para o roubo já havia sido apreendida no dia 13 de Agosto passado pelo mesmo motivo.

Foi dada voz de prisão e o autor foi conduzido a delegacia de flagrantes (Defla) juntamente com a motocicleta (novamente) usada no roubo para medidas cabíveis.

Por Assessoria (2° BPM)

