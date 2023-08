No dia 24 de agosto, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram a prisão de uma mulher de 27 anos suspeita de transportar mais de 7,5 kg de cocaína dentro de uma mala. A ação ocorreu durante uma fiscalização de rotina na rodovia 115 da BR-364, em Rio Branco.

A mulher estava viajando em um ônibus com seu filho de 2 anos, tendo como destino a cidade de Porto Velho, em Rondônia, onde uma droga seria entregue. A cocaína foi distribuída em sete volumes, com características semelhantes à pasta base da droga.

A abordagem dos agentes da PRF ocorreu durante procedimentos padrões de fiscalização, que incluíam averiguação de equipamentos obrigatórios, regularidade documental e inspeção dos compartimentos do ônibus, bem como verificação dos passageiros presentes. Ao ser questionada sobre o motivo da viagem, a mãe da criança apresentou versões conflitantes e demonstrou nervosismo, levantando suspeitas.

Com base nas suspeitas, os policiais realizaram uma busca na bagagem da mulher, resultando na apreensão da substância suspeita. Ela alegou ter adquirido uma droga na cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do estado, e tinha a intenção de entregá-la a um desconhecido na capital de Rondônia. O motivo do transporte, de acordo com as autoridades, era financeiro, gerando ganhos econômicos com a atividade ilícita.

Em decorrência da situação, a mulher recebeu voz de prisão imediatamente e foi encaminhada às autoridades judiciárias competentes para os procedimentos legais cabíveis. Quanto à criança, que estava em sua companhia, ela foi encaminhada ao Conselho Tutelar, que acionou os familiares para cuidar do menor.

