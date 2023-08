Outros 27 passageiros ficaram feridos no acidente; veículo teria ficado sem freio

Um ônibus que transportava torcedores do Corinthians capotou na Rodovia Fernão Dias, na Serra de Igarapé – região metropolitana de Belo Horizonte – em acidente que deixou sete mortos na madrugada deste domingo (20), conforme informação do Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil de Minas Gerais chegou a divulgar que o total de mortos era de oito pessoas, mas posteriormente corrigiu a informação.

Os membros da torcida organizada Gaviões da Fiel, da subsede do Vale do Paraíba, retornavam para São Paulo após o empate por 1 a 1 entre Cruzeiro e Corinthians, no Mineirão, na noite de sábado (19).

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o veículo transportava 43 passageiros. Outras 27 pessoas ficaram feridas.

Ainda segundo os bombeiros, por volta das 2h50, o motorista do ônibus teria avisado que o veículo estava sem freio. Em seguida, o ônibus teria atingido um barranco e tombado.

A Arteris – concessionária responsável pela rodovia – afirmou que atua em conjunto com o Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Civil no local do capotamento.

A pista no sentido São Paulo encontra-se interditada, com 4 quilômetros de congestionamento até o momento.

Corinthians lamenta acidente

Em nota nas redes sociais, o Corinthians lamentou o acidente e prestou solidariedade às famílias das vítimas.

“O Sport Club Corinthians Paulista manifesta seu pesar pelas vítimas fatais do acidente ocorrido na madrugada deste domingo (20), na rodovia Fernão Dias, envolvendo o ônibus que levava torcedores que estavam em Belo Horizonte para apoiar a equipe durante a partida contra o Cruzeiro, na noite anterior.

O Corinthians se solidariza às famílias dos torcedores falecidos e permanece à disposição para apoiá-las, assim como às outras vítimas do acidente e autoridades envolvidas no resgate e apuração dos fatos”, completa o comunicado.

“Estamos todos, Corinthians e Fiel Torcida, consternados com essa tragédia. Estamos focados em dar todo o suporte necessário às vítimas, seus familiares e autoridades, e acompanhando de perto a prestação dos socorros em andamento e à disposição para fazer tudo o que estiver a nosso alcance neste momento de imensa dor”, disse Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians.

