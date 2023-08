O concurso aconteceu no ultimo sábado (19) no palco principal do Festival do Açaí

A jovem Eduarda Silva, de 18 anos, foi eleita como Garota Açaí 2023 no Festival do Açaí, no município de Feijó, no interior do Acre.

O desfile e final do concurso aconteceu neste sábado (19), no palco principal do Festival. No concurso, 10 candidatas desfilaram com traje de banho e traje de gala.

Ao ContilNet, Eduarda contou que não esperava receber o título mas carrega um sentimento de gratidão. Eduarda tem 18 anos e trabalha como balconista em uma pizzaria da cidade de Feijó, onde mora.

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet

