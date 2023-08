O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), realizará, em novembro, uma palestra com Zeca Camargo em homenagem aos profissionais da imprensa, em razão do I Prêmio de Comunicação do Governo do Acre.

No dia 28 de novembro deste ano, a Sead traz Zeca Camargo, apresentador, jornalista e escritor brasileiro. Ele ministrará uma palestra sobre a carreira de jornalista e seus desafios. A palestra será aberta para o público e o local ainda será divulgado.

Ainda na mesma semana, acontecerá a cerimônia do I Prêmio de Comunicação do Governo do Acre, marcada para 30 de novembro, apresentada por Rafael Cortez, apresentador, humorista, cantor e youtuber, que também entregará um dos prêmios da cerimônia.



O Prêmio de Comunicação foi criado visando estimular a produção de trabalhos jornalísticos veiculados na imprensa acreana. O evento pretende promover ações que contribuam para o cumprimento do dever constitucional de conferir publicidade aos atos do governo e de interesse e relevância para a sociedade acreana.

A premiação também busca estimular a boa comunicação social na saúde, educação, cultura, cidadania, segurança pública, transporte, gestão pública, agricultura, esporte, direitos humanos, turismo, comunicação, produção, meio ambiente e ações sociais.

“Além disso, é uma forma do governo valorizar ainda mais os profissionais, democratizando as informações de forma ainda mais plural. A vinda de profissionais tão renomados demonstra esse momento de crescimento e aprendizado,” acrescentou a secretária de Comunicação do Estado, Nayara Lessa.

A celebração, promovida pela Secom, homenageia o radialista Giovanni Acioly, cantor e radialista do sistema público de comunicação, falecido em novembro de 2020, que apesar da pouca idade, era considerado um mentor para muitos profissionais.

O prêmio abrange todo o estado do Acre e está com inscrições abertas para jornalistas, radialistas, youtubers, influenciadores e repórteres em geral que veicularem notícias em diferentes canais e plataformas digitais da imprensa acreana. As categorias contempladas são textos, áudio, vídeo, foto e revelação.

As inscrições podem ser realizadas de 25 de outubro a 6 de novembro e poderão ser inscritos trabalhos veiculados entre os dias 1º de janeiro e 20 de outubro deste ano. Com os valores totalizando R$150 mil entre premiação e realização.

A localização do evento será indicada pela Comissão Organizadora e divulgada nas redes sociais da Agência de Notícias do Acre, vinculada à Secretaria de Estado de Comunicação.

Confira o regulamento completo: Instrucao-Normativa-SECOM.pdf

Por ela Araújos Agência de Noticias do Acre

