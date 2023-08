Auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência vai à sanção

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propeg), está promovendo um processo seletivo para preencher 21 vagas no Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática (MPecim), com início previsto para a turma de 2024. As inscrições estarão abertas no período de 1 de setembro a 20 de outubro e devem ser realizadas por meio de um formulário online disponibilizado no site da instituição.

O principal objetivo deste curso é proporcionar uma formação continuada de alta qualidade para professores, por meio da integração de atividades de pesquisa e desenvolvimento pedagógico. O MPecim visa aprimorar as habilidades didáticas e a formação teórica dos profissionais da educação, contribuindo assim para a melhoria da qualidade do ensino de Ciências e Matemática.

Podem se inscrever no processo seletivo os portadores de diploma de curso superior nas áreas de Pedagogia, Biologia, Química, Física, Matemática, Ciências Naturais, bem como os que possuem diplomas de cursos curta duração em Ciências com habilitação em Biologia, Física, Química ou Matemática.

O processo seletivo para o Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática será dividido em quatro etapas:

Prova Escrita: Avaliação dos conhecimentos dos candidatos em relação às áreas de Ciências e Matemática.

Análise do Projeto de Pesquisa: Os candidatos serão avaliados com base na qualidade e relevância do projeto de pesquisa que propõem para o curso.

Entrevista: Fase eliminatória e classificatória, na qual os candidatos serão entrevistados para discutir o projeto de pesquisa e suas motivações.

Análise do Currículo Lattes: Etapa classificatória que avaliará a trajetória acadêmica e profissional dos candidatos.

Além dessas etapas, os candidatos aprovados na seleção deverão realizar um exame de língua estrangeira, podendo escolher entre espanhol, inglês ou francês. Candidatos estrangeiros também serão submetidos a um exame de língua portuguesa.

O resultado final do processo seletivo será divulgado em 1 de dezembro. Dúvidas e questionamentos podem ser direcionados para o e-mail [email protected]. Para obter informações detalhadas sobre o processo seletivo, é essencial a leitura do edital Propeg n.º 29/2023 disponibilizado no site da instituição.

