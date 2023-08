Em Manoel Urbano: Tentativa de ultrapassagem resulta em acidente envolvendo duas caminhonetes na BR 364

Gabriel Fernandes, de 19 anos, foi morto enquanto soltava pipa na Rua Três de Agosto, bairro Boa União, região da Baixada da Sobral. No bairro Baixada da Habitasa, Michel Oliveira da Silva, de 27 anos, também foi assassinado na noite desse sábado (12). Ninguém foi preso até a manhã deste domingo (13).

A capital Rio Branco foi palco de vários ataques criminosos nesse sábado (12). Dois homens foram assassinados as tiros nos bairros Boa União, região da Baixada da Sobral, e Baixada da Habitasa. Ninguém foi preso até a manhã deste domingo (13).

A primeira vítima foi Gabriel Ferreira Fernandes, de 19 anos, morto com, pelo menos, seis tiros no final da tarde desse sábado. Ele estava na Rua Três de Agosto com amigos soltando pipa quando um homem chegou em uma motocicleta chegou, tentou atropelar Gabriel, sacou uma arma e atirou. Um rapaz que estava próximo também ficou ferido.

Em seguida, o criminoso fugiu para região do bairro João Eduardo. A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender a ocorrência e prestar socorro às vítima.

Gabriel Fernandes morreu no local. O outro rapaz ferido foi levado com vida para o pronto-socorro. A perícia constatou que o jovem que morreu foi baleado nas pernas, nádegas, mão direita e no tórax.

Foram encontradas no local nove cápsulas de pistola nove milímetros. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

Homem teve casa invadida e foi morto com, pelo menos, sete tiros na Baixada da Habitasa

Durante à noite, Michel Oliveira da Silva, de 27 anos, teve a casa invadida na Rua Peru, bairro Baixada da Habitasa. Ele estava com um amigo em casa quando foi chamado em frente de casa.

Ao sair para ver quem era, Michel da Silva e o amigo foram baleados pelos criminosos. Segundo a perícia, o rapaz foi assassinado com sete tiros e ficou caído no quintal. Os suspeitos fugiram.

A polícia e o Samu foram chamados por populares. O corpo de Michel da Silva foi recolhido pelo IML.

