PM apreende droga enterrada em quintal no Calafate

Na manhã desta sexta-feira, 11, uma guarnição do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) apreendeu maconha e cocaína, no bairro Calafate em Rio Branco. Um homem de 42 anos foi preso no local por tráfico de drogas.

Acionados via Centro de Operações Policial Militar (Copom) para atendimento de ocorrência de tráfico de drogas, os militares conseguiram abordar um cidadão e durante buscas no quintal foi encontrado, inicialmente, substâncias entorpecentes escondidas em três vasos.

Em conversa com os militares, o homem apontou onde estava o restante da droga, que estaria enterrada na região de mata, sendo necessário a guarnição cavar um buraco no local em que se encontrava a droga.

No total foram apreendidos 237 trouxinhas de maconha, 21 de cocaína e uma barra de maconha pesando 267 gramas. Uma Equipe da Companhia de Policiamento com Cães (CPCães) foi acionada ao local e fez a varredura no terreno, não sendo encontrada mais drogas.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomadas as medidas necessárias.

Por Assessoria de Comunicação da PMAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram