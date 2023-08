Foragido da Justiça é preso pela Polícia Civil no interior do Acre

Desde o final da manhã do último domingo, dia 06, um homem identificado como Mário Junior da Silva D’ bone, de 24 anos, estava desaparecido, da praia localizada na margem boliviana do rio Abunã, no distrito de Fortaleza do Abunã.

Após dois dias de buscas intensas realizadas pela família, e um intenso trabalho do Corpo de Bombeiros, de Porto Velho, o corpo do homem foi localizado por um pescador na tarde desta quarta-feira, a cerca de 15 minutos de barco, rio abaixo.

O pescador comunicou a equipe do Corpo de Bombeiros, que fez a remoção do corpo para o distrito de Fortaleza do Abunã, onde o perito e uma equipe do IML realizou os trabalhos de praxe. Há cerca de 72 horas na água, o corpo foi encontrado quase que totalmente corroído, sem nenhum órgão interno, e deve ser submetido a exames mais detalhados no Instituto Médico Legal para tentar esclarecer a causa da morte.

Por extrema24horas.com.br

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram