São Paulo reverte desvantagem, elimina San Lorenzo e vai às quartas da Sula

O Flamengo foi eliminado da Copa Libertadores ao ser derrotado de virada pelo paraguaio Olimpia por 3 a 1 (3 a 2 no agregado), nesta quinta-feira (10), no segundo jogo das oitavas de final. Em Assunção (Paraguai), o Rubro-Negro não soube usar a seu favor a vantagem conquistada no encontro de ida, disputado no Rio, e, numa noite para o torcedor do time carioca esquecer, passou vexame no estádio Defensores del Chaco e disse adeus à competição continental.

Com este resultado, a equipe paraguaia avança às quartas de final da Liberta, onde vai enfrentar o Fluminense, que se classificou após superar o Argentino Juniors. As datas dos duelos ainda não foram definidos pela Conmebol, mas serão nas semanas dos dias 23 e 30 de agosto. O primeiro jogo será no Maracanã e a volta no campo paraguaio.

CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA:

> !FOGO DE PALHA! Logo aos oito minutos, Arrascaeta cobrou falta em direção ao gol, Bruno Henrique deu um toquinho e estufou as redes do Olimpia!

> QUEM COCHILA… Três minutos depois de abrir o placar, o Rubro-Negro viu sua zaga dormir no ponto e os donos da casa igualaram o marcador.

>PAREDÃO! Em jogada iniciada com Arrascaeta na área, o uruguaio girou com qualidade e trabalhou com Bruno Henrique, que finalizou, mas Espínola fez boa defesa .

>PELO ALTO E AVANTE! Todos os três gols dos paraguaios foram em bolas levantadas na área rubro-negra

>FOI? NÃO FOI… Após bate e rebate na área, bola sobrou para Victor Hugo, que estufou as redes, mas a arbitragem assinalou o impedimento de Gabigol.

Como foi o primeiro tempo?

A etapa inicial foi muito abaixo tecnicamente, apesar do placar de 1 a 1. Pouco futebol e muita confusão descrevem os primeiros 45 minutos da partida. O Flamengo tentava se defender, mas errava muito os passes e quase não chegava ao ataque. Os paraguaios, por sua vez, apostavam em cruzamentos e bola aérea, mas não levava perigo efetivo.

E a etapa final?

No segundo tempo, o Rubro-Negro não jogou. O Olimpia fez o que quis, dominou as ações da partida e buscou dois gols, virando o placar. O Fla, que foi ao Paraguai com a vantagem, não fez absolutamente nada para mudar os rumos do duelo e protagonizou um !VEXAME! nas oitavas de final da Libertadores.

O que vem por aí?

Apesar da eliminação, o Flamengo não tem tempo a perder e já começa a se preparar para o próximo desafio, desta vez, pelo Campeonato Brasileiro. No domingo (13), o Rubro-Negro irá enfrentar o São Paulo, no Maracanã, em jogo válido pela 19ª rodada. A bola vai rolar às 18h30 (horário de Brasília).

Por Paula Mattos • Assunção (PAR)

