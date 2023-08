Governador Gladson Cameli recebe prêmio anual de tecnologia e fala de ‘aproximar o Estado das pessoas’

O governador Gladson Cameli recebeu nesta segunda-feira, 7, o troféu de primeiro lugar pelo bom desempenho do Estado do Acre em variação nominal no Índice de Oferta de Serviços Digitais, oferecido pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-TIC).

O governador não pôde participar da solenidade de premiação, realizada durante o IV Workshop Abep-TIC, em Brasília, na segunda quinzena de julho. Por isso, recebeu o troféu por meio dos titulares das secretarias de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanipal Mesquita, e de Administração (Sead), Paulo Roberto da Silva, que aproveitaram para falar sobre os investimentos de mais de R$ 18 milhões no setor em 2022.

O Acre se destacou no quesito eficiência e desenvolvimento digital, com o objetivo de levar a tecnologia da informação e a comunicação para a pauta de discussão pública de desenvolvimento do país. “Vamos continuar trabalhando para aproximar o Estado das pessoas. O reconhecimento pelos avanços tecnológicos mostra o compromisso do nosso governo em melhorar a qualidade de vida da população. Não adianta falar em desenvolvimento se não falarmos em tecnologia”, disse Cameli.

Para o secretário Paulo Roberto, essa foi uma estratégia que se iniciou em 2022, pela Seict, e que avançou este ano com a implantação de vários projetos, entre eles o programa Governo Digital. “O trabalho conjunto possibilitou essa classificação. O importante é o trabalho transversal entre os gestores, que trabalham pelas pessoas. É uma área que avançará ainda mais; esse é o compromisso do governador Gladson Cameli”, observou Roberto.

Assurbanipal Mesquita lembrou o trabalho de equipe que vem sendo desenvolvido por vários servidores públicos, utilizando dados disponíveis para otimizar e transformar os serviços públicos aos olhos do cidadão. “O potencial de transformação digital no serviço público é enorme. Temos muito o que avançar, e essa união entre os setores é fundamental para melhorar a vida de quem vive e trabalha no Acre”, assegurou.

Por Jairo Carioca- Agência de Notícias do Acre

Foto: Diego Gurgel/Secom

