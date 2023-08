Saúde do Acre oferece serviços de urgência e emergência durante toda a Expoacre

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) está presente na Expoacre 2023, oferecendo uma variedade de serviços essenciais à população. Um dos destaques no estande é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Samu é composto por uma equipe avançada, preparada para atender diversos tipos de emergências médicas. O serviço é de livre demanda, ou seja, qualquer pessoa que necessite de assistência pode procurar atendimento no local. Os casos atendidos variam desde pequenos acidentes até outras situações de urgência e emergência. Além disso, o Samu conta com uma ambulância avançada que presta apoio em eventos como motocross, rodeios e provas de laço. A equipe básica do Samu é responsável por atuar durante esses eventos e garantir um atendimento rápido e eficiente quando acionados dentro do parque.

O coordenador do Samu, Eduardo Formiga, destaca que a estabilização do paciente é realizada no próprio estande e, se necessário, encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em casos de baixa ou média complexidade. Em situações de alta complexidade, o encaminhamento é para o Pronto-Socorro.

“Até o momento, os atendimentos realizados no estande do Samu têm transcorrido tranquilamente. Nenhum caso grave foi registrado. Tivemos apenas um pequeno contratempo durante o evento de Motocross, mas os ferimentos foram leves e prontamente estabilizados no local antes do encaminhamento à UPA”, ressaltou o coordenador do Samu.



O estande da Sesacre oferece oficinas e capacitações ministradas para acadêmicos da área da Saúde, como Enfermagem e Medicina. As oficinas abordam temas específicos, como noções básicas de primeiros socorros, atendimento em casos de parada cardiorrespiratória e engasgo, entre outros. Essas capacitações também estão abertas ao público em geral.

A participação do público tem sido significativa, com crianças, mães e diversas pessoas interessadas em aprender sobre procedimentos básicos de primeiros socorros. Isso reflete a importância de disseminar o conhecimento sobre como agir em situações de emergência, proporcionando uma resposta rápida e adequada.



“Em todo evento de grande porte, é essencial que haja uma estrutura de posto médico avançada. Esperamos que sejam registradas poucas ocorrências e que a população aproveite bem a feira”, destacou o secretário de Saúde, Pedro Pascoal.

Por Lilia Camargo- agência de Notícias do Acre

Foto: Júnior Aguiar/Sesacre

