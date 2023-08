Governo realiza etapa estadual dos Jogos Estudantis na modalidade de atletismo

Os moradores do Polo Geraldo Mesquita, com proximidades ao estádio de futebol Florestão, com saída no Bairro Calafate, afirmam que foram abandonados pelo prefeito Tião Bocalom.

Segundo o morador Carlos José, residente no ramal, além da quantidade de buracos, os donos de casas de carne nas proximidades estão transformando as margens do ramal em um lixão, descartando restos de animais bovinos e suínos no uníco trecho trafegavel do ramal.

Isso está causando um grande incômodo aos moradores devido ao mau cheiro decorrente dos restos de animais espalhados em várias partes do ramal.

De acordo com a moradora Maria de Fátima, no final do mês, os moradores planejam realizar uma grande mobilização em frente à prefeitura de Rio Branco.

O objetivo dessa mobilização é chamar a atenção do prefeito Tião Bocalom para que sejam realizados serviços de reparo nas estradas, tapando os buracos, e também para pedir ações legais contra os responsáveis por descartar os restos de animais às margens do ramal.

Confira o vídeo:

Por AcreOnline.net

