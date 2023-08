Róger Guedes aceita a proposta do catar e não joga mais pelo corinthians

O Brasil chega pressionado para a partida contra a Jamaica, pela terceira e última rodada do grupo F da Copa do Mundo Feminina 2023. A Seleção precisa de uma vitória para não depender do resultado entre França e Panamá e avançar às oitavas. Além da classificação, a equipe comandada por Pia Sundhage tenta evitar uma queda rara na primeira fase do torneio.

A Seleção Brasileira esteve presente em todas as nove edições da Copa do Mundo Feminina e só foi eliminado na fase de grupos duas vezes. Em 1991, no Mundial da China, o Brasil fez sua estreia no torneio e acabou na terceira posição do grupo B, com apenas uma vitória. Na Copa seguinte, na Suécia, a equipe canarinho ficou na lanterna do grupo A, também com apenas um triunfo.

Vale destacar que a realidade do futebol feminino no Brasil na década de 90 era completamente diferente do que vemos hoje. A Seleção tinha pouco apoio e montou o primeiro time às pressas para o Mundial. Enquanto outros países começavam a se destacar na modalidade, como os Estados Unidos e a Noruega, o time canarinho ainda engatinhava no cenário internacional.

Na Copa seguinte, em 1999, a Seleção Brasileira mostrou evolução e chegou à semifinal pela primeira vez. A campanha naquela edição terminou com um inédito terceiro lugar para o Brasil. No Mundial de 2003, o primeiro da rainha Marta, a equipe foi às oitavas e caiu para a Suécia.

Na Copa do Mundo de 2007, o Brasil atingiu sua melhor colocação. Com grandes atuações do trio Marta, Cristiane e Formiga, a Seleção alcançou a final do torneio, mas acabou derrotada pela Alemanha na decisão e ficou com o segundo lugar. No Mundial de 2011, a equipe brasileira caiu nas quartas de final, quando foi superada nos pênaltis pelo time dos Estados Unidos, que era comandado pela técnica Pia Sundhage.

Na Copa de 2015, a primeira com 24 seleções, o Brasil foi às oitavas e acabou eliminado pela Austrália. No último Mundial, em 2019, a Seleção caiu novamente na primeira fase do mata-mata, dessa vez, para a França, na prorrogação.

Para evitar uma terceira eliminação, o Brasil precisa vencer a Jamaica. Se conseguir apenas um empate, a Seleção precisará de uma vitória do Panamá, último da chave com duas derrotas, sobre a líder França.

A Seleção Brasileira enfrenta a Jamaica na manhã desta quarta-feira (02), às 07h (horário de Brasília), no Melbourne Rectangular Stadium, pela terceira rodada do grupo F da Copa do Mundo Feminina 2023. O Brasil é o terceiro colocado da chave com três pontos, atrás de Jamaica e França, ambas com quatro pontos.

