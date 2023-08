Mulher é encontrada morta após três dias presa em elevador sem ser socorrida

Nesta terça-feira, 01, a Força Tarefa de Segurança Pública do Acre, composta pelas Polícias Federal, Civil, Militar e Penal, deflagrou a Operação TONITRUUM com o objetivo de combater facções criminosas que atuam no estado. As investigações tiveram início a partir da “Operação Tempestade”, deflagrada em 2022, e com o material coletado e aprofundamento das investigações, foi possível identificar outros membros de uma facção criminosa que opera no Acre.

Mais de 60 policiais participaram da operação, cumprindo 28 mandados judiciais expedidos pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Rio Branco. Desses mandados, 16 eram de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão. As ações ocorreram em diferentes cidades, incluindo as cidades acreanas, Rio Branco e Cruzeiro do Sul, e também Caçapava(SP), Campo Largo (PR) e Porto Velho (RO).

Os investigados enfrentarão acusações relacionadas à participação em organização criminosa, cuja pena varia de 3 a 8 anos de reclusão, além de possíveis crimes associados, como tráfico de drogas (Lei 11.343/2006) e posse irregular de armas (Lei 10.826/2003).

O nome da operação, “TONITRUUM”, tem origem no latim e significa “Trovejar”, fazendo referência à operação que deu origem à presente investigação.

Essa ação demonstra o esforço das autoridades de segurança do estado do Acre em combater e desmantelar organizações criminosas que causam impacto negativo na sociedade, bem como reforça o compromisso das diferentes forças policiais em atuarem conjuntamente no combate ao crime e na preservação da ordem pública.

Por Assessoria/ PCAC

