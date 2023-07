Botafogo goleia o Coritiba e Tiquinho Soares amplia artilharia no Brasileiro

Reserva, jogador do Flamengo levou um golpe na cara de Pablo Fernández por se recusar a fazer aquecimento contra o Atlético-MG

O atacante Pedro, do Flamengo, sofreu alguns tapinhas no rosto como provocação antes de levar um soco na boca do preparador físico do clube, o argentino Pablo Fernández. Tudo isso porque o atacante, suplente na partida entre Flamengo e Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro, se recusou a fazer o aquecimento para eventualmente entrar em campo.

O coordenador-geral do plantão da Polícia Civil de Belo Horizonte, Marcos Pimenta, responsável pelo caso, deu detalhes da investigação e explicou que Pedro ficou irritado após ter sido questionado por Fernández sobre a razão de não ter feito o exercício físico — assista à entrevista abaixo.

O argentino, então, deu tapinhas no rosto do brasileiro, que se afastou e tirou a mão do preparador de perto do rosto. Foi nesse momento que o membro da comissão de Sampaoli deu um passo para trás, pegou impulso e acertou um golpe na face, que cortou a boca do atleta.

Passo para trás e soco em Pedro

O episódio no banco de reservas do Flamengo ocorreu no fim da noite deste sábado (29), no estádio Independência, em Belo Horizonte. Pedro sofreu um golpe na face após uma breve discussão com o preparador físico.

Fernández questionou o jogador sobre a razão de não ter feito o aquecimento no segundo tempo da partida entre Atlético-MG e Flamengo. Pedro não gostou da pergunta e respondeu que simplesmente não quis fazer o aquecimento.

Irritado com a resposta, Fernández começou a dar “tapinhas no rosto” de Pedro. O jogador, então, se afastou e tirou a mão de Fernández de perto do rosto. Em seguida, o preparador físico deu um passo para trás e desferiu um soco no rosto do atacante.

