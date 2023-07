IFAC realiza Eleições para o Conselho do Campus Rio Branco

Comitivas, quadriciclos e cavalos saíram da Gameleira e seguiram pela Via Chico Mendes. Governador Gladson Cameli compareceu ao evento e disse que população não precisa se abalar por conta da rebelião no presídio de segurança máxima na capital.

No total, 273 cavalos, 148 quadriciclos e uma comitiva participam da Cavalgada. Além disto, 150 caminhonetes também estão inscritas. Com exceção das comitivas, os demais números são superiores aos do ano passado.

O governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), compareceu à abertura e disse que está otimista para a realização da feira agropecuária.

“Se eu pudesse dar uma nota, seria 1000, e ano que vem vai ser ao dobro. Temos que ter um sentimento de otimismo, com apoio da imprensa, milhares de servidores do estado, do município, da iniciativa privada, do governo federal, vamos conseguir fazer uma Expoacre diferenciada, não só pra festa, [mas] para fazer negócios, gerar emprego e renda […] não podemos nos abalar por questões pequenas, porque problema tem, nunca me escondi de problemas, mas temos que enfrentar com respeito e cuidar das pessoas”, falou.



Questionado sobre se a rebelião ocorrida no presídio de segurança máxima Antônio Amaro, em Rio Branco, afetaria na realização do evento, o chefe do Executivo estadual disse que este é um fato que já foi resolvido.

“Temos que agora convidar a população, vamos curtir a Expoacre, mas sem se alterar, respeitando as pessoas. Nós temos que cumprir uma legislação, e não podemos deixar fatos como esses que venha querer denegrir a imagem do estado, enfraquecer uma festa tão importante para o desenvolvimento do Acre, até porque estamos aqui levando para o patamar de negócios, fazer negócios. Pedi para a equipe estimular, durante o dia, essa parte de negócios para que a gente alcance e aumente as expectativas em números. O que passou passou, quem vive de passado é museu, sabemos do problema e com essa consciência, não vou me curvar como governador, de enfrentar e colocar o estado de direito presente para que as pessoas possam ter a sensação de segurança”, comentou.

O coordenador da Expoacre, Alysson Bestene, também comentou que a segurança do local foi ampliada.

“É um evento tradicional, traz harmonia entre as pessoas, vamos confraternizar e dar abertura a uma grande feira, é um pedido do governador de transformar cada vez mais em uma feira de negócios, e é isso que vamos poder mostrar para a população, que o estado cresceu nesse segmento do agro, e a gente faz o convite, uma festa com segurança com alegria e com amor para as famílias acreanas […] a segurança todos os anos temos ampliado para dar tranquilidade às famílias, o espaço modernizou, está amplo, pavimentado, acessível para dar toda a tranquilidade para as famílias acreanas”, frisou.

Sobre as expectativas de movimentação de negócios, Bestene comentou que o objetivo deste ano é superar os números da festa anterior.

“Em torno de meio bilhão de reais que a gente busca arrecadar com movimentos dentro da Expoacre, fomentando ainda mais a economia do Estado do Acre”, salientou.

Trânsito

A RBTrans disponibilizou agentes de trânsito para atuar durante o evento. Os agentes interditaram a Rua 24 de Janeiro, desde o início da Ponte Metálica, até a Rodovia AC-10. Apenas moradores e pedestres puderam passar por esses trechos.

A Ponte em si já está interditada, por prazo indeterminado desde o último dia 22 de julho. A medida foi tomada após equipes do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre) identificarem corrosão e desgate em alguns pontos da estrutura durante avaliação. Motoristas que precisaram ir para o Segundo Distrito, precisam usar a Quarta Ponte.

A rua do Calçadão da Gameleira ficou interditada para a concentração e largada das comitivas e quadriciclos. O desfile ocorreu pela Via Chico Mendes.

