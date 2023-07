Corinthians vence fácil e afunda lanterna Vasco em jogo sem torcida

Luis Suárez afirmou em coletiva de imprensa, hoje, que está de saída do Grêmio no final deste ano — e o culpado é o calendário do futebol brasileiro.

O que ele disse?

Me sentia com força física para ficar dois anos. Tive que ser sincero e honesto com meu clube em dizer que no próximo ano não vou conseguir render, pela carga do futebol brasileiro. Foi uma decisão conversada com o clube. O tema veio pelo desgaste que tenho no joelho. Não posso parar um mês, se me comprometo, vou até o final

Luis Suárez.

Antonio Brum, vice de futebol do Grêmio, também participou da coletiva e explicou a decisão conjunta com o atacante.

“Nunca tivemos problemas com Suárez, nunca. Mas ele sente dores, o calendário brasileiro sobrecarregou. Tinha um momento que ele decidia se parava para tratar ou se manter no Grêmio. Essa é mais uma prova que Suárez quer ajudar o Grêmio”.

Veja outros trechos da coletiva de Suárez

Boatos sobre aposentadoria: “Não demorei a falar. Mas entre parar para tratar o joelho é uma coisa, outra é me aposentar como foi dito e isso que me incomodou muito”.

“Tenho quase 20 anos na minha carreira. Não posso sair todos os dias para desmentir uma informação. Se fizesse isso, daria coletiva todos os dias. É o trabalho de vocês, então falem.”

Proposta do Inter Miami, o time de Messi: “O Inter Miami entrou em contato com o Grêmio e o clube respondeu que eu tenho contrato e não teria possibilidade. Pra mim não chegou nada…”.

