Estado inaugura ambulatório especializado no atendimento à criança com epilepsia

O senador Alan Rick anunciou a destinação de R$ 9 milhões em emendas que contemplarão a instalação do Hospital de Urgência e Emergência Infantil da rede estadual de saúde e ainda a construção do primeiro bloco do Hospital Pediátrico, que fará parte do complexo do Hospital Santa Juliana para atendimentos SUS, totalmente gratuitos.

O anúncio ocorreu nesta terça-feira, 27, durante uma visita do senador ao HSJ. “Essa é uma demanda urgente no nosso estado. Precisamos de estruturas voltadas para o pronto atendimento exclusivo às nossas crianças. E estamos trabalhando por isso.” – disse.

O senador explicou que o Hospital de Urgência e Emergência Infantil da rede estadual será instalado com a ampliação do Hospital da Criança. “A SESACRE, que conduz a aplicação das emendas, nos informou que aquele prédio da frente, onde funcionava o CECON, será reconstruído para abrigar a parte administrativa do HC e isso abrirá espaço para a nova estrutura de pronto atendimento com salas de emergência, exames, observação, isolamento, área de ambulâncias e toda a estrutura necessária” – pontuou.

Segundo o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, o recurso anunciado pelo senador será somado aos destinados pela então senadora Mailza Assis, atual vice-governadora. “Essa sensibilidade dos nossos parlamentares é muito importante. Com esses recursos, conseguiremos startar esse projeto que já está com o plano de necessidade finalizado e também a aquisição de alguns equipamentos para o primeiro pronto socorro infantil público de Rio Branco.” – disse.

Sobre o bloco do Hospital Pediátrico no HSJ, o senador destacou que a nova estrutura também reforçará o atendimento público gratuito às crianças. “O Santa Juliana já presta esse serviço aos pacientes do SUS e precisa dessa estrutura para o atendimento às nossas crianças.” – disse o senador.

Alan Rick falou ainda da parceria que está sendo firmada com o Hospital de São José do Rio Preto, em São Paulo, e a Secretaria de Saúde do Acre, para cirurgias infantis de Alta Complexidade. A articulação está sendo feita pelo gabinete do senador para que, através de um convênio, os pacientes que precisam dessas cirurgias sejam transferidos para o Hospital paulista. “Após nossa ida lá, com outros parlamentares da bancada, do próprio secretário Pedro Pascoal, antes mesmo da formalização do convênio, já conseguimos salvar a vida de duas crianças. Isso não tem preço.” – afirmou.

O compromisso do senador é destinar o montante nas indicações de emendas no final deste ano para execução no orçamento de 2024.

Ascom

