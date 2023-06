Bragantino atropela Tacuary e garante classificação direta às oitavas de final da Sul-Americana

Eduardo Sasha anota um hat-trick na goleada, que ainda teve dois gols de Sorriso, um de Lucas Evangelista e outro de Thiago Borbas

PRA SELAR A CLASSIFICAÇÃO COM CHAVE DE OURO

O Red Bull Bragantino chegou para última rodada da fase de grupos da Sul-Americana com a classificação direta às oitavas de final encaminhada. Mas o Massa Bruta quis garantir a vaga com chave de ouro. Diante do Tacuary-PAR, o Braga mostrou superioridade o jogo inteiro e aplicou uma goleada por 7 a 1, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Clique aqui e assista aos melhores momentos.

GOLEADA COM HAT-TRICK DE EDUARDO SASHA

Eduardo Sasha marcou três gols na goleada por 7 a 1. O primeiro dele foi marcado aos 20 do primeiro tempo, após cruzamento na área feito por Guilherme. O jogador voltou a balançar as redes aos dois minutos do segundo tempo com um golaço de fora da área, após belo corta-luz de Eric Ramires. O terceiro veio no minuto seguinte, após aproveitar um cruzamento de Guilherme.

Quem abriu a goleada foi Sorriso, que marcou aos cinco do primeiro tempo com assistência de Lucas Evangelista. Sorriso ainda fez mais um, aos 28 da etapa inicial, após aproveitar assistência de Sasha.

Os outros gols do Bragantino foram marcados por Lucas Evangelista, que aproveitou um cruzamento de Vitinho no primeiro tempo, e Thiago Borbas, que fechou a goleada no fim do jogo após uma cobrança de escanteio.

CLASSIFICAÇÃO

O Bragantino se classifica na primeira colocação do Grupo C, com 13 pontos e 18 gols de saldo. O saldo de gols, aliás, foi o que garantiu a classificação direta às oitavas. O Estudiantes-ARG também somou 13 pontos, ao vencer o Oriente Petrolero por 4 a 0, mas ficou em segundo por ter 13 gols de saldo. O Tacuary, que entrou em campo já eliminado, ficou em terceiro, com seis pontos. Oriente Petrolero ficou na quarta e última colocação, sem pontos.

PÚBLICO E RENDA

Público: 4.115

Renda: R$ 93.985

PRIMEIRO TEMPO

Um primeiro tempo dominado pelo Bragantino. Assim pode ser definido os 45 minutos iniciais da partida. O Massa Bruta tomou conta das ações do jogo e não demorou para abrir o placar. Aos cinco minutos, Lucas Evangelista roubou a bola no meio-campo e lançou Sorriso, que contou com a falha da zaga para entrar na área e fazer o primeiro. Aos 18, veio o segundo. Eric Ramires lançou Vitinho na ponta esquerda. Ele entrou na área e cruzou rasteiro. Lucas Evangelista apareceu no centro da área e tocou para as redes.

O terceiro veio na sequência. Aos 20, Eduardo Sasha aproveitou um cruzamento de Guilherme e mandou a bola para as redes ao antecipar a marcação e dar um carrinho na bola. Aos 28, Sorriso fez o segundo dele e o quarto no jogo. Recebeu passe de Sasha e, dentro da área, bateu de primeira para o gol. O Tacuary, que até então não tinha levado nenhum perigo, descontou aos 38. Derlis Rodríguez cruzou na área, e Óscar Ruiz mandou para o gol.

SEGUNDO TEMPO

O Bragantino voltou com a mesma intensidade no segundo tempo. E não demorou para ampliar. Aos dois minutos, Eduardo Santos tocou para Eric Ramires, que fez o corta-luz e deixou a bola cair nos pés de Sasha. De fora da área, ele viu o goleiro Servín adiantado e bateu de cobertura para fazer um golaço de fora da área. O terceiro gol veio no minuto seguinte. Guilherme cruzou na área, e Sasha desviou para o gol.

O Massa Bruta seguiu com o controle da partida, buscando espaço na defesa do Tacuary. Enquanto os paraguaios não ofereciam perigo, o Braga trabalhava a bola no campo de ataque. O técnico Pedro Caixinha fez as cinco alterações e uma delas foi a entrada de Thiago Borbas. O atacante uruguaio foi o autor do sétimo gol do Massa Bruta. Após cobrança de escanteio, aos 41 minutos, Alerrandro desviou de cabeça na primeira trave. Servín defendeu, mas permitiu o rebote. Na sobra, Borbas mandou para o gol.

Por Globo esporte

