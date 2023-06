Guarda-Costeira confirma a morte de toda a tripulação de submersível desaparecido

Os aposentados e pensionistas do INSS estão ansiosos e com muita expectativa pela 2ª parcela do 13º salário. O Instituto terminou os pagamentos da 1ª parcela no último dia 7 de junho para quem recebia mais de um salário.

A boa notícia é que a retomada dos pagamentos terá início no próximo dia 26 de junho!! A ordem, como de praxe, segue o número final do benefício e a prioridade são para aqueles que recebem um salário mínimo.

A antecipação do décimo terceiro salário para beneficiários da Previdência Social foi estipulada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no início de maio. Ao todo, o governo investirá R$ 62,2 bilhões.

Como consultar?

Para consultar o valor a receber, o beneficiário deve acessar o site do INSS ou aplicativo Meu INSS (Android e iOS), fornecendo sua senha e login de cadastro no portal gov.br.

Quem poderá receber o 13°?

Os pagamentos da antecipação do 13º salário devem ser feitos para segurados do INSS que recebem benefícios como aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, pensão por morte e outros auxílios administrados pelo instituto.

Todavia, quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não tem direito ao 13º salário.

Nesta segunda rodada, os valores das parcelas equivalem recebem os descontos legais como o Imposto de Renda.

Agora que você sabe mais informações sobre este benefício, vamos revelar as datas para este mês de junho. Acompanhe a seguir.

Pagamento 2ª parcela de quem recebe até um salário mínimo:

NIS Final 1: 26/06

NIS Final 2: 27/06

NIS Final 3: 28/06

NIS Final 4: 29/06

NIS Final 5: 30/06

NIS Final 6: 03/07

NIS Final 7: 04/07

NIS Final 8: 05/07

NIS Final 9: 06/07

NIS Final 0: 07/07

Pagamento 2ª parcela de quem recebe mais de um salário mínimo:

NIS Final 1 e 6 – 1/06 e 3/07

NIS Final 2 e 7 – 2/06 e 4/07

NIS Final 3 e 8 – 5/06 e 5/07

NIS Final 4 e 9 – 6/06 e 6/07

NIS Final 5 e 0 – 7/06 e 7/07

