Atendimento do Procon/AC na OCA não precisa mais de agendamento

O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC) modificou, esta semana, o atendimento ao consumidor na Organização em Centros de Atendimento (OCA), que passou a não precisar mais de agendamento prévio.

Desde 2019, todos atendimentos do Procon/AC na OCA eram agendados, exceto as emergências. Devido ao aumento da procura pelo atendimento do órgão nos meses de maio e junho, a direção do Procon/AC decidiu realizar a modificação no formato do serviço, que a partir de agora passarão a ser oferecidos sem a necessidade de agendamentos.

A presidente do órgão, Alana Albuquerque, salienta que a gestão do Procon/AC vem atuando de maneira ativa para melhorar constantemente o atendimento prestado aos consumidores.

“Desde que a atual Administração assumiu a gestão, muitas foram as mudanças implementadas na área técnica, graças ao apoio do governo do Estado, todas em função da melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão acreano. A mais recente destas mudanças foi a implantação do atendimento por demanda livre nas Centrais de Atendimento (OCA) que se caracteriza pela inexistência de necessidade de prévio agendamento”, ressalta.

O consumidor que necessitar procurar pelo atendimento do Procon/AC na OCA deverá comparecer ao posto de atendimento portando a documentação necessária: comprovante de endereço, RG e CPF; nota fiscal, no caso de compras; procuração, no caso de terceiros; e contratos de compra e venda; que, independente da hora ou gravidade do caso, será atendido necessitando apenas que a demanda seja de natureza consumerista, ou seja, sobre as relações de consumo. As pessoas já agendadas serão atendidas até o dia 4 de julho.

Por Marília Gabriela Silva Agência de Noticias Do Acre

