Em Porto Acre, atingidos pela enchente do Rio Acre recebem ajuda humanitária do governo

Escolas de ensino médio do Acre estão sendo beneficiadas com o acompanhamento pedagógico, que tem por objetivo orientar e auxiliar as equipes gestoras em relação às ações previstas e planejadas pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), intensificando os programas de Recomposição da Aprendizagem e do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) da SEE, bem como a implementação do Novo Ensino Médio.

A ação ocorre no período de 8 de maio a 17 de junho e percorrerá gradativamente todos os municípios do estado. Até agora, escolas das cidades de Capixaba, Senador Guiomard, Porto Acre, Bujari, Plácido de Castro, Acrelândia e Sena Madureira receberam o atendimento. Além disso, entre os dias 2 e 5 de maio, escolas da zona rural e urbana de Rio Branco também passaram pelo ciclo de formação.



Para a chefe da Divisão de Ensino Médio da SEE que executa a ação, Danielly Mattos, essa medida representa um avanço significativo na qualidade do ensino médio oferecido no Acre. “Ao fornecer orientações e suporte às equipes gestoras das escolas, o acompanhamento pedagógico aprimora o processo educacional e contribui para o desenvolvimento dos estudantes”, conclui.

As formações continuadas abordam diversos temas relevantes para os educadores. Entre elas, destacam-se as formações para professores: “O Ideb no contexto do Novo Ensino Médio” e “Rotas de Aprofundamento nas Áreas de Conhecimento”, ambas com 4 horas de duração.

Para as equipes gestoras, são aplicadas as formações “Recomposição das aprendizagens” (2 horas), que visa auxiliar na identificação e no desenvolvimento de estratégias para superar as lacunas de aprendizado dos estudantes e “Planejamento e mediações de conflitos” (2 horas), que aborda a importância do planejamento escolar e como lidar com situações de conflito de forma construtiva.

Também serão oferecidas formações específicas para as equipes gestoras das escolas do interior e dos núcleos de Representação da SEE nos municípios, com destaque para as “Orientações das Propostas de Implementação dos Itinerários Formativos (PIIF) do Novo Ensino Médio” e um acompanhamento pedagógico específico que tem como objetivo garantir um suporte contínuo e direcionado aos profissionais envolvidos nas representações dos diferentes municípios do Acre.

Por Dayana Soares- Agencia de Notícias do Acre

