Athletico x Coritiba: veja detalhes da venda de ingressos; Coxa esgota carga

Os ingressos do Atletiba para a torcida do Coritiba estão esgotados. Já as entradas para a torcida do Athletico começam a ser vendidas na quinta-feira (11). O clássico terá presença das duas torcidas e será disputado no domingo (14), às 18h30, na Baixada.

A inteira custa R$ 200, e a meia, R$ 100.

A venda para a torcida do Athletico começa na quinta (11) pelo site do clube. Sócio DUO e assinante premium da Rede Furacão têm prioridade entre 16h e 19h. A venda para o público geral começa às 19h.

Caso restem ingressos para os mandantes, as bilheterias da Rua Buenos Aires vão funcionar na sexta (12) e no sábado (13), das 10h às 18h, e no domingo (14), das 10h até o intervalo do jogo.

Os ingressos para a torcida alviverde já estão esgotados. Eram 1600 entradas, todas vendidas em menos de 10 minutos, pela internet, na manhã desta quarta-feira (10).

