Nasceu um bebê com o DNA de 3 pessoas

Entramos em uma nova era no mundo da fertilidade e genética, e o Reino Unido está liderando. Pela primeira vez no país, um bebê nasceu usando o DNA de três pessoas! Isso mesmo – três! Essa técnica revolucionária é mais do que apenas uma maravilha científica; é uma potencial salvadora de vidas para crianças em risco de doenças mitocondriais devastadoras. Então, como isso funciona? E o que isso significa para o futuro da genética e dos tratamentos de fertilidade? Vamos descobrir.

As mitocôndrias são as minúsculas usinas de energia dentro de quase todas as células de nossos corpos, convertendo alimentos em energia. Quando esses pequenos seres estão com defeito, podem levar a condições que ameaçam a vida, como danos cerebrais, atrofia muscular, insuficiência cardíaca e até cegueira. E a pior parte? Essas doenças podem ser fatais em questão de dias ou horas após o nascimento. A culpada? O DNA mitocondrial transmitido apenas pela mãe.

Uma Nova Esperança: Tratamento de Doação Mitocondrial

É aí que entra o inovador tratamento de doação mitocondrial. É uma forma modificada de fertilização in vitro que usa mitocôndrias saudáveis de um óvulo doador.

Mas aqui está o detalhe: como as mitocôndrias têm suas próprias informações genéticas ou DNA, as crianças resultantes herdam o DNA de seus pais e um pouquinho do doador.

É isso que os torna “bebês de três pais”. Mas não se preocupem, esse DNA doador é relevante apenas para a criação de mitocôndrias eficazes e não afeta outros traços, como aparência. Portanto, não há envolvimento de um “terceiro pai” na criação ou desenvolvimento da criança.

Desde que a técnica foi desenvolvida em Newcastle, o Reino Unido introduziu leis em 2015 para permitir a criação de bebês de três pais.

No entanto, a jornada até esse marco importante tem sido lenta e cautelosa. O primeiro bebê nascido por meio dessa técnica foi de uma família jordaniana que recebeu tratamento nos EUA em 2016. Até 20 de abril de 2023, menos de cinco bebês desse tipo nasceram no Reino Unido, de acordo com a Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA).

Esses detalhes limitados só surgiram após um pedido de Liberdade de Informação feito pelo jornal The Guardian.

Enquanto aguardamos ansiosamente mais informações sobre o sucesso dessa técnica inovadora, é inegável que entramos em uma nova fronteira no mundo da genética e dos tratamentos de fertilidade. Mas, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. À medida que os cientistas continuam a avaliar e aprimorar a doação mitocondrial, devemos proceder com cuidado para garantir os melhores resultados possíveis para esses pequenos milagres e suas famílias.

Quem sabe o que o futuro reserva para a era dos bebês com três pais? Por enquanto, teremos que esperar para ver. Mas uma coisa é certa: o mundo da genética está evoluindo mais rápido do que nunca, e estamos aqui para acompanhar essa jornada.

por Lucas

