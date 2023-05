Mais oportunidade de emprogo Sine do Acre oferece 25 vagas de emprego nesta terça-feira (9); confira

O bilionário investidor em tecnologia Peter Thiel, com um patrimônio líquido estimado em 8,13 bilhões de dólares, confirmou que se inscreveu para ser criogenicamente congelado após sua morte. Ele fez essa revelação durante uma participação recente no podcast Honestly with Bari Weiss.

Thiel já expressou anteriormente suas preocupações sobre o estagnação nos setores de ciência e tecnologia dos EUA e acredita que a tentativa de preservação criogênica é o tipo de inovação que a sociedade deveria estar buscando.

A notícia da decisão de Thiel de se submeter ao congelamento criogênico veio à tona em 2014, quando foi relatado que ele havia se inscrito na Alcor, uma empresa de criogenia. Em uma entrevista ao The Telegraph na época, Thiel expressou sua determinação em lutar contra a morte, em vez de aceitá-la ou negá-la, como acredita que a maioria das pessoas faça.

Bilionário planeja ‘driblar a morte’ e se inscreve para ser congelado para que possa ser revivido no futuro 2

Uma máquina de criogenia hipotética. Imagem: Mistérios do Mundo

No podcast, Thiel reiterou sua posição sobre a conquista da morte, afirmando que a sociedade ainda não fez um esforço genuíno para isso. Quando questionado se ele havia se inscrito para preservação criônica, ele confirmou que sim, mas o via mais como uma declaração ideológica. Thiel admitiu que não espera necessariamente que o procedimento funcione, mas acredita que é algo que a sociedade deveria estar tentando.

Em resposta a uma pergunta sobre se ele havia pago para que algum ente querido fosse criogenicamente congelado, Thiel explicou que não estava convencido de que o processo funciona. Sua principal motivação para se submeter à preservação criônica é incentivar a sociedade a experimentar abordagens inovadoras como esta, mesmo que ainda não estejam aperfeiçoadas.

A Alcor define criogenia como “a prática de preservar a vida pausando o processo de morte usando temperaturas abaixo de zero, com a intenção de restaurar a boa saúde com a tecnologia médica no futuro”. No entanto, muitas pessoas, incluindo especialistas, duvidam da viabilidade do congelamento criogênico.

Clive Coen, neurocientista e professor do King’s College London, descreveu a criogenia como “uma aspiração sem esperança que revela uma ignorância espantosa da biologia”, conforme relatado pela MIT Technology Review em outubro. Apesar do ceticismo, a decisão de Thiel de ser criogenicamente congelado serve como um lembrete da importância de ultrapassar limites e buscar avanços na ciência e tecnologia.

por Lucas

