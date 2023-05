Criminosos invadem casa de pastor, fazem família de refém, sequestram esposa e roubam carro

A família que sofreu um acidente de trânsito na BR-376, em Ponta Grossa, na manhã desta segunda-feira (8) seguia de Irati a Marialva, para acompanhar o velório de um cunhado. Por volta das 7h, o carro com um casal de adultos e duas crianças perdeu o controle e capotou. No acidente, Julia Sumita Silveira, de 7 anos, não resistiu.

Julia estava no carro com os pais e o irmão. A família estava a caminho do velório de Valdeirton Macionato, que morreu em um acidente com uma motocicleta no último domingo (7), na PR-445, no noroeste do estado. O rapaz era casado com a irmã da mãe de Julia.

Antes de sair de viagem, a mãe de Julia postou uma imagem de luto nas redes sociais pela morte do cunhado.

Por Guilherme Becker

