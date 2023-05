Athletico x Coritiba: clássico terá presença das duas torcidas no Brasileirão

Os clássicos entre Athletico e Coritiba terão a presença das duas torcidas. O primeiro Atletiba será disputado já no domingo (14), às 18h30, na Arena da Baixada. O segundo jogo será em setembro, no Couto Pereira.

Uma reunião nesta terça (9) confirmou a decisão. Os clubes ainda vão divulgar detalhes da venda, mas serão 1600 ingressos para os visitantes em cada duelo – a inteira vai custar R$ 200.

O Athletico, o Ministério Público (MP-PR) e a Demafe defendiam torcida única. Já o Coritiba e a Polícia Militar (PM-PR) eram favoráveis à presença das duas torcidas. O aval da PM pesou para a decisão.

Com isso, o Atletiba voltará a ter duas torcidas após cinco clássicos só com mandantes. No último jogo com visitantes, em 2022, as torcidas brigaram no Couto – o que provocou perda de mando e torcida única.

Por RIC Mais

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram