Homens são presos acusados de matar jovem esfaqueado e depois enterrarem em cova rasa no interior do Acre

Uma guarnição do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), da Polícia Militar do Acre (PMAC), libertou nesta quinta-feira, 4, uma família que era mantida em cativeiro durante um roubo. A equipe, que recebeu apoio de guarnições de Senador Guiomard e Plácido de Castro, recuperou uma caminhonete e apreendeu dois veículos e uma arma de fogo, após abordagem de trânsito realizada no trevo de Senador Guiomard.



Os militares suspeitaram de um casal em uma caminhonete, durante a fiscalização, após entrarem em contratição e não saberem responder quem era o dono do veículo. Diante da possibilidade de se tratar de um roubo, a guarnição se deslocou junto com os suspeitos até a residência do proprietário, e quando chegou ao endereço um homem, que foi encontrado com as mãos amarradas, confirmou o crime.

Durante as buscas na casa, o criminoso que vigiava a família conseguiu fugir, no entanto o condutor da caminhonete que já estava preso entregou um comparsa, que estaria em um ramal esperando pelo veículo. Ao realizarem buscas, os policiais chegaram a trocar tiros com o comparsa, que fugiu mas deixou para trás a arma de fogo municiada e uma motocicleta.

Durante o desenrolar da ocorrência, as guarnições apreenderam mais um veículo, que havia sido usado como apoio para os assaltantes, e localizaram outra vítima que havia sido levada pelos criminosos como refém. Os militares apreenderam também diversos objetos que haviam sido roubados, entre eles celulares, motosserra e uma máquina de solda.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia do município de Plácido de Castro para os devidos encaminhamentos.

Assessoria de Comunicação da PMAC

