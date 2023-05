Governo do Acre recebe recursos para pavimentação de ramais, construção de ponte e continuidade de grandes obras

Com o intuito de apoiar empreendimentos com potencial para o comércio exterior, ampliar a participação de mercado das empresas acreanas e consolidar uma cultura de exportação, o governo do Estado, por meio da Agência de Negócios do Acre (Anac), em parceria com a Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e a Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), realizará nesta sexta-feira, 5, no auditório da Fieac, o curso Comunicação Internacional: Empresas, Produtos e Negócios, com Rodrigo Solano.

A capacitação é voltada a empresas acreanas com interesse em exportar e tem como objetivo principal a adequação de produtos e embalagens para exportação. O conteúdo abordará temas relacionados a estratégias de comunicação, embalagens e compradores internacionais.

A titular da Anac, Waleska Bezerra, destaca a importância da atividade, que levará aos participantes informações importantes para o desenvolvimento de estratégias e ações com foco no mercado internacional: “Essa é a primeira de uma série de ações voltadas à qualificação para o mercado exterior. Com localização estratégica e produtos de grande aceitação, há potencial e espaço para ampliarmos a participação das empresas locais, promover o crescimento do mercado empresarial e, naturalmente, gerar mais renda e emprego no nosso estado”.

Por Cleide Santos- Agencia de notícias do Acre

