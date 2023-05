Governador Gladson Cameli prestigia seminário do Instituto de Terras do Acre

O Instituto de Terras do Acre (Iteracre) promoveu nesta quarta-feira, 3, em Rio Branco, o I Seminário de Alinhamento Institucional. Durante o evento, que contou com a participação do governador Gladson Cameli, houve ainda a apresentação do novo organograma da autarquia aos servidores.

Cameli destacou a relevância estratégica do órgão, que tem assegurado cidadania a milhares de acreanos, por meio da regularização fundiária. “Estamos proporcionando, de maneira gratuita, que muitas pessoas tenham acesso ao título definitivo de suas residências. Além da oportunidade de buscarem um financiamento, o documento por si só já valoriza ainda mais o imóvel. O Iteracre tem a minha admiração pelo excelente trabalho desenvolvido em prol do nosso estado”, afirmou.

De acordo com a presidente da autarquia, Gabriela Câmara, o encontro tem como principal objetivo padronizar todas as diretrizes do instituto, como a forma de atendimento ao público, métodos de trabalho e celeridade nas ações.

“Esse alinhamento será muito importante, por exemplo, para contribuir com andamento do Programa Minha Terra de Papel Passado, onde temos prevista a entrega de três mil títulos definitivos na região do Juruá e já estamos planejando uma grande ação também nos municípios do Alto Acre”, explicou.

O servidor Washington Pains parabenizou a iniciativa. “Aprendemos muito com este seminário. Com a equipe cada vez mais treinada e capacitada, a população que depende dos serviços do Iteracre será a principal beneficiada”, enfatizou.

Por Wesley Moraes- Agencia de Notícias do Acre

Fotos: Marcos Vicentti/Secom

